Homem é alvo de ataque a tiros e duas crianças são feridas por balas perdidas em Vitória

Crianças baleadas foram levadas para o Hospital Infantil Crédito: Caíque Verli

Um ataque a tiros deixou três pessoas feridas no início da tarde deste domingo (26) no bairro São José, em Vitória , na região da Grande São Pedro. Entre as vítimas estão duas crianças, de 4 e 10 anos.

O crime aconteceu no final da Rua São Vicente, bem em frente ao PA de São Pedro. No domingo à tarde, um adolescente suspeito de ser o autor do ataque foi apreendido . Na manhã desta segunda-feira (27), segundo a Polícia Militar, o homem baleado morreu.

Segundo informações da TV Gazeta, moradores relataram que ouviram muitos tiros. O alvo dos bandidos era um homem de 35 anos, que estava encostado em uma moto na rua. Ele levou pelos menos oito tiros, segundo testemunhas.

As duas crianças brincavam em varandas de casas na hora e acabaram atingidas pelos disparos. Uma menina de 4 anos levou cinco tiros: dois no braço, dois na perna e um no abdômen.

O menino de 10 anos levou um tiro de raspão. Não se sabe se eles tinham um parentesco.

As três vítimas foram socorridas e levadas para o PA de São Pedro. De lá, as crianças foram encaminhadas para o Hospital Infantil de Vitória. Já o adulto foi encaminhado pro Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.

Atualização A Polícia Militar informou, por volta das 11h20 desta segunda-feira (27), que o homem baleado não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.