Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Homem é alvo de ataque a tiros e duas crianças são feridas por balas perdidas em Vitória
Região de São Pedro

Homem é alvo de ataque a tiros e duas crianças são feridas por balas perdidas em Vitória

Menina de 4 anos e menino de 10 brincavam na varanda de suas casas no momento dos tiros. Homem de 35 anos também ficou ferido e não resistiu

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2021 às 14:43
Crianças baleadas foram levadas para o Hospital Infantil
Crianças baleadas foram levadas para o Hospital Infantil Crédito: Caíque Verli
Um ataque a tiros deixou três pessoas feridas no início da tarde deste domingo (26) no bairro São José, em Vitória, na região da Grande São Pedro. Entre as vítimas estão duas crianças, de 4 e 10 anos. 
O crime aconteceu no final da Rua São Vicente, bem em frente ao PA de São Pedro. No domingo à tarde, um adolescente suspeito de ser o autor do ataque foi apreendido. Na manhã desta segunda-feira (27), segundo a Polícia Militar, o homem baleado morreu.
Segundo informações da TV Gazeta, moradores relataram que ouviram muitos tiros. O alvo dos bandidos era um homem de 35 anos, que estava encostado em uma moto na rua. Ele levou pelos menos oito tiros, segundo testemunhas.

Veja Também

Noite violenta: Cariacica registra quatro assassinatos em apenas 4 horas

Enfermeira é assassinada a tiros pelo ex-marido na frente das filhas no ES

As duas crianças brincavam em varandas de casas na hora e acabaram atingidas pelos disparos. Uma menina de 4 anos levou cinco tiros: dois no braço, dois na perna e um no abdômen.
O menino de 10 anos levou um tiro de raspão. Não se sabe se eles tinham um parentesco.
As três vítimas foram socorridas e levadas para o PA de São Pedro. De lá, as crianças foram encaminhadas para o Hospital Infantil de Vitória. Já o adulto foi encaminhado pro Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.

Atualização

27/09/2021 - 11:47
A Polícia Militar informou, por volta das 11h20 desta segunda-feira (27), que o homem baleado não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

Veja Também

Após tiroteios e bomba, casa é incendiada em bairro de Vitória

Homem é assassinado pouco após a prisão da esposa em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Polícia Civil Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Saque do FGTS, veto a bets: o que se sabe do programa de renegociação de dívidas anunciado por Lula
Trabalhar é um direito: por uma inclusão real e sustentável para todos
Pesquisa aponta os candidatos mais rejeitados pelos capixabas
Quaest: Rose, Manato, Contarato e Hartung são os mais rejeitados para o Senado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados