Noite violenta: Cariacica registra quatro assassinatos em apenas 4 horas

Policiais em rua de Flexal II que registrou três homicídios na madrugada deste domingo (26) Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

Quatro assassinatos em um intervalo de apenas quatro horas. Esse foi o saldo de mais uma noite extremamente violenta em Cariacica , na Grande Vitória . Entre as 22h de sábado (25) e 2h da madrugada de domingo (26), foram quatro homicídios por arma de fogo nos bairros Porto Novo e Flexal II.

Segundo a reportagem da TV Gazeta, o primeiro caso aconteceu em Porto Novo. Indivíduos chegaram em uma moto efetuando disparos contra duas pessoas que estavam em outra moto. João Carlos Amorim Mattos teve cinco perfurações de bala e morreu no local. A outra vítima foi socorrida e levada para o PA de Alto Lage.

João Carlos Amorim Mattos foi morto em Porto Novo Crédito: Reprodução

As outras três ocorrências foram no bairro Flexal II e na mesma rua. Por volta de 23h20, Maxwell Dias Sarti, 23 anos, foi morto a tiros. Ele teve perfurações múltiplas na cabeça, rosto, coxa, perna, tórax, nádegas, ombro e pescoço, de acordo com a perícia da Polícia Civil.

Maxwell Dias Sarti, de 23 anos, teve múltiplas perfurações pelo corpo Crédito: Reprodução

Já na madrugada de domingo, por volta de 2h, foram mortos na mesma rua do bairro, com vários tiros, Leonardo Cruz Stassmann, de 29 anos, e Eliane Rosa Pereira, 42 anos.

Segundo a Polícia, moradores relataram ter ouvido rajadas com mais de 30 tiros. Eliane foi atingida no ombro, tórax, cabeça, perna e mão. Já Leonardo foi atingido no braço direito, esquerdo, coxa e ombros.

Polícia Civil acredita que os quatro casos tem relação entre si e são em função da guerra do tráfico entre Porto Novo e Flexal II. Os casos serão investigados pelo Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).