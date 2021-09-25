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Trânsito

Motorista alcoolizado atropela mãe e filho em bairro de Vitória

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (24) no bairro Santo Antônio. O motorista foi conduzido para a Delegacia Regional da Capital, onde foi atuado

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 15:24

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

25 set 2021 às 15:24
Mãe e filho são atropelados em Vitória
Vítimas foram socorridas por uma ambulância do Corpo de Bombeiros Crédito: Divulgação
Uma mulher e o filho dela foram atropelados na manhã deste sábado (25) no bairro Santo Antônio, em Vitória. O motorista do veículo estava embriagado, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e o licenciamento do veículo atrasado. Ele foi preso.
Agentes da Guarda Comunitária de Vitória realizavam patrulhamento de rotina quando depararam com o acidente. No local do atropelamento, eles acionaram as equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Não há informação sobre o estado de saúde deles.
Polícia Militar informou que "foi acionada para realizar o teste do etilômetro em um condutor envolvido em um atropelamento no bairro Santo Antônio. O resultado deu positivo, a CNH estava vencida e o licenciamento do veículo atrasado", disse, por nota.
"A nossa guarnição teve a sensibilidade de identificar sinais de embriaguez do condutor. Ele acabou confirmando que havia ingerido bebida alcoólica. Sendo assim, solicitamos que a Polícia Militar realizasse o teste de bafômetro, que confirmou a embriaguez do motorista"
Inspetor Bessa - Guarda Comunitária
O motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal praticada em veículo automotor. De acordo com a Polícia Civil, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Mãe e filho são atropelados em Vitória
Caso foi encaminhado para Delegacia Regional de Vitória Crédito: Divulgação

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