Polícia prende suspeito e impede possível assassinato em Cariacica
Um homem de 20 anos foi preso em flagrante, em Cariacica, no bairro Alzira Ramos, após a polícia receber informações de que ele e outras pessoas estariam planejando a execução de um integrante de um grupo rival na disputa pelos pontos de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos um traje camuflado e arma.
A ação policial aconteceu nesta sexta-feira (24). A equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica realizou a prisão e, durante a ação, foi apreendida uma arma calibre 38. Também foi encontrado um traje camuflado, conhecido como Traje Ghillie.
De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, a equipe recebeu a informação e elaborou estratégias para evitar que o crime acontecesse. Foi realizado um cerco ao imóvel suspeito, com o objetivo de coibir a tentativa de fuga dos suspeitos.
"Conseguimos entrar no imóvel, encontramos o suspeito na posse de uma arma de fogo (revólver calibre 38), municiada, e um traje Ghillie completo, que é uma roupa utilizada para se camuflar entre folhagens secas, usada em ataques que o grupo comete contra seus inimigos e desafetos"
O detido foi encaminhado à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e, como não pagou fiança, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). As investigações sobre o suposto ataque continuam em andamento.