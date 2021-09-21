Sogro e genro são detidos após denúncia de tráfico em Vila Velha

Armas e drogas foram apreendidas na casa Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta, o sogro, de 44 anos, e o genro, de 27 anos, estavam em uma casa em que foram encontradas drogas e armas. Dois homens foram detidos pela Polícia Militar no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha , na noite desta segunda-feira (20). De acordo com informações apuradas pela, o sogro, de 44 anos, e o genro, de 27 anos, estavam em uma casa em que foram encontradas drogas e armas.

A Polícia Militar informou que uma equipe da Força Tática foi ao local para averiguar a informação de que um indivíduo, de 27 anos, seria o responsável pela distribuição de entorpecentes na região. A PM informou que, ao se aproximar do local indicado, os militares sentiram um forte cheiro de maconha e viram um suspeito consumindo droga no quintal de uma casa.

"Ao perceber a aproximação dos militares, o indivíduo tentou fugir do local, correndo em direção a uma região de mata localizada nos fundos da casa, mas foi abordado. Ele disse aos policiais que no interior da residência, que era de sua propriedade, havia dentro da geladeira, um pedaço de maconha e um pequeno saco contendo cocaína", disse a PM.

Durante as buscas na casa, acompanhadas pela esposa do suspeito, foi encontrado um pedaço de maconha, de aproximadamente 25 gramas, além de um saco com cocaína, pesando cerca de dez gramas. "Também foi localizada no armário da cozinha uma bucha de maconha. Já na parte superior do guarda-roupa havia uma arma de pressão similar a uma submetralhadora. No interior do móvel estava guardada uma balança de precisão. No quintal, próximo à região de mata, havia dois pés de maconha", informou a PM.

Armas foram apreendidas na casa dos suspeitos Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Com apoio do cão farejador Jaffar foi encontrado no quintal, ao lado da residência, uma mochila contendo aproximadamente 3.850 kg de crack, divididos em três sacolas, além de diversos materiais utilizados no preparo de entorpecentes.

"Durante a abordagem ao suspeito, compareceu ao local um homem, de 44 anos, se identificando como morador do segundo andar da residência. Ele disse que em sua casa havia munições e arma de fogo. Buscas foram realizadas, sendo encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 32, duas munições calibre 32, um estojo de munição calibre 32, três munições calibre 38 picotadas, além de peças de armamentos", concluiu, informando que os dois foram detidos e levados para a delegacia.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o conduzido de 44 anos foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, pagou fiança estipulada pela autoridade policial e vai responder em liberdade. Já o conduzido de 27 anos assinou um Termo Circunstanciado por posse de entorpecente para consumo próprio, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Com informações da TV Gazeta