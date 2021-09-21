Segurança na Grande Vitória ganha reforço de 271 alunos da PM

271 alunos do curso de formação de soldados da PM reforçarão o policiamento na Grande Vitória Crédito: Divulgação/PMES

O policiamento na Grande Vitória ganha o reforço de 271 alunos do curso de formação de soldados combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo . Os agentes começaram, nesta segunda-feira (20), o estágio operacional supervisionado, que permite que eles sejam empregados no patrulhamento ostensivo nas ruas da Região Metropolitana.

Ao todo, são 338 alunos do curso, mas apenas 271 já estão aptos a iniciar a fase de probatória de ostensividade, na qual serão supervisionados por superiores. Eles atuarão nos batalhões de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra, além da 12ª Companhia Independente, em Jardim Camburi, bairro da Capital.

Conforme divulgado pela Polícia Militar, os alunos atuarão com policiamento a pé e radiopatrulhamento nas áreas comerciais e com maior fluxo de pessoas, como orlas de praias, pontos de ônibus, vias de acesso a bairros entre outros pontos.