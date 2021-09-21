Segurança na Grande Vitória ganha reforço de 271 alunos da PM

O policiamento na Grande Vitória ganha o reforço de 271 alunos do curso de formação de soldados combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo. Os agentes começaram, nesta segunda-feira (20), o estágio operacional supervisionado, que permite que eles sejam empregados no patrulhamento ostensivo nas ruas da Região Metropolitana.
Ao todo, são 338 alunos do curso, mas apenas 271 já estão aptos a iniciar a fase de probatória de ostensividade, na qual serão supervisionados por superiores. Eles atuarão nos batalhões de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra, além da 12ª Companhia Independente, em Jardim Camburi, bairro da Capital.
Conforme divulgado pela Polícia Militar, os alunos atuarão com policiamento a pé e radiopatrulhamento nas áreas comerciais e com maior fluxo de pessoas, como orlas de praias, pontos de ônibus, vias de acesso a bairros entre outros pontos.
A previsão de término desta etapa do curso é na segunda metade do mês de novembro, o que irá totalizar 360 horas. A polícia ressaltou também que os alunos não serão empregados em áreas de alto risco ou conflagradas.