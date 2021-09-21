Homem morre após ser baleado e jogado de barranco na Serra

Homem chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 35 anos morreu após ser baleado e jogado de um barranco na noite desta segunda-feira (20) no bairro Nova Carapina, na Serra . Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória , mas não resistiu aos ferimentos.

Os policiais militares foram acionados por uma pessoa que disse ter ouvido vários disparos e que um homem teria sido baleado. Chegando até o local, os policiais, a princípio, não encontraram o corpo, mas viram rastros de sangue no chão e conseguiram ver o homem no meio do barranco.

Segundo a polícia, era um local de difícil acesso e, por isso, o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para auxiliar no resgate. O homem, de acordo com a PM, tinha muita dificuldade para falar e conseguir apenas dizer seu nome, Wesley Wanderlei da Silva Batista, não sabendo informar a motivação do crime.

As equipes médicas do Samu encontraram cinco perfurações de balas na vítima, sendo três no peito, uma nas costas e uma no braço esquerdo. Ele foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória, mas acabou morrendo.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Gazeta, a Demandada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, conforme a corporação, nenhum suspeito foi preso e mais informações não serão repassadas.