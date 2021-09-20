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Autuado em flagrante

Suspeito de estuprar filhas, enteadas e cunhada é preso em Linhares

Homem de 43 anos será encaminhado para o Presídio de Xuri, em Vila Velha. Segundo delegado, é o sexto caso em setembro de prisão por crime sexual

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 19:31

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 set 2021 às 19:31
16ª Delegacia Regional de Linhares
Homem foi autuado em flagrante na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias
Um homem de 43 anos, suspeito de estuprar as filhas, enteadas e a cunhada, foi preso em flagrante neste domingo (19) em Linhares, no Norte do Espírito Santo
Segundo o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, após prestar depoimento, o homem vai ser encaminhado para o Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, onde estão presos criminosos autuados por crimes sexuais.
O delegado afirmou que é o sexto caso de prisão por crime sexual em setembro no município de Linhares e a investigação, feita pela Delegacia de Atendimento a Mulher, vai ser encaminhada para a Justiça para indiciamento pela prática de estupro.
A reportagem demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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