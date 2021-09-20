Suspeito de estuprar filhas, enteadas e cunhada é preso em Linhares

Segundo o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, após prestar depoimento, o homem vai ser encaminhado para o Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, onde estão presos criminosos autuados por crimes sexuais.

O delegado afirmou que é o sexto caso de prisão por crime sexual em setembro no município de Linhares e a investigação, feita pela Delegacia de Atendimento a Mulher, vai ser encaminhada para a Justiça para indiciamento pela prática de estupro.