Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência em Linhares

Mulher morta em quintal no ES: polícia investiga crime de vingança

Vítima estava em uma confraternização. Outras três pessoas foram atingidas pelos disparos. Duas delas continuam internadas e uma foi liberada
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 set 2021 às 12:59

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:59

Mayara dos Santos morreu no local do crime após ser atingida pelos disparos.
Mayara dos Santos morreu no local do crime após ser atingida pelos disparos. Crédito: Facebook
assassinato de uma mulher na tarde deste domingo (19) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, é tratado pela Polícia Civil como possível crime de vingança. A afirmação foi feita pelo delegado Fabrício Lucindo à reportagem da TV Gazeta Norte, na manhã desta segunda-feira (20).
Mayara dos Santos, de 30 anos, estava em uma confraternização no quintal de uma casa, no bairro Interlagos. Três homens encapuzados e armados entraram no local atirando. Outras três pessoas foram atingidas pelos disparos. Duas delas continuam internadas e uma foi liberada.
De acordo com a Polícia Militar, sete pessoas estavam bebendo e comendo no quintal da residência, incluindo crianças, quando os três indivíduos efetuaram tiros na direção do grupo. Ainda segundo a PM, não havia nenhum mandado contra as pessoas que foram baleadas.

VINGANÇA

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, na manhã desta segunda-feira (20), o delegado Fabrício Lucindo afirmou que o crime pode ter sido provocado por vingança.
“A gente está tratando o caso como possível crime de vingança. Os autores praticaram o crime motivados por vingança. Os três elementos chegaram encapuzados, segundo a perícia e a Polícia Militar, no local onde estava havendo uma confraternização e já efetuaram disparos contra todas aquelas pessoas que estavam no local. Uma pessoa foi morta no mesmo momento, outras duas foram para o hospital e estão internadas, outra sobreviveu e foi liberada. Haviam crianças no local. Um crime gravíssimo”, disse.

Veja Também

Comerciante é morto após desavença em bar de Linhares

Homem, mulher e menino são mortos em Conceição da Barra

Mulher é morta a tiros e três homens são baleados no quintal de casa em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados