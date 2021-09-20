Mulher morta em quintal no ES: polícia investiga crime de vingança

Mayara dos Santos, de 30 anos, estava em uma confraternização no quintal de uma casa, no bairro Interlagos. Três homens encapuzados e armados entraram no local atirando. Outras três pessoas foram atingidas pelos disparos. Duas delas continuam internadas e uma foi liberada.

“A gente está tratando o caso como possível crime de vingança. Os autores praticaram o crime motivados por vingança. Os três elementos chegaram encapuzados, segundo a perícia e a Polícia Militar, no local onde estava havendo uma confraternização e já efetuaram disparos contra todas aquelas pessoas que estavam no local. Uma pessoa foi morta no mesmo momento, outras duas foram para o hospital e estão internadas, outra sobreviveu e foi liberada. Haviam crianças no local. Um crime gravíssimo”, disse.