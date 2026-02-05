Adolescente é morto a tiros enquanto vendia drogas em Jaguaré
Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto com marcas de tiros no bairro Seac, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (4). Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima estaria vendendo drogas quando dois suspeitos se aproximaram, se passando por usuários, e depois atiraram contra o rapaz, que não teve o nome divulgado.
O corpo do adolescente foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.