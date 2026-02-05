Adolescente é morto a tiros enquanto vendia drogas em Jaguaré

Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto com marcas de tiros no bairro Seac, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (4). Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima estaria vendendo drogas quando dois suspeitos se aproximaram, se passando por usuários, e depois atiraram contra o rapaz, que não teve o nome divulgado.