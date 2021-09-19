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Interlagos

Mulher é morta a tiros e três homens são baleados no quintal de casa em Linhares

Mayara dos Santos morreu no local do crime após ser atingida pelos disparos, enquanto os homens foram socorridos e levados para o Hospital Geral de Linhares
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 set 2021 às 18:42

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 18:42

Mayara dos Santos morreu no local do crime após ser atingida pelos disparos.
Mayara dos Santos morreu no local do crime após ser atingida pelos disparos. Crédito: Facebook
Uma mulher, identificada como Mayara dos Santos, morreu após ser baleada em Linhares, na tarde deste domingo (19). Três homens também foram atingidos pelos disparos. O crime aconteceu por volta das 13h no quintal de uma casa na Rua Felipe Camões, no bairro Interlagos.
Polícia Militar informou que uma guarnição foi até o bairro após uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local foi constatado que quatro pessoas haviam sido alvejadas, e que a jovem morreu no local. Os três homens baleados foram socorridos e levados para o Hospital Geral de Linhares.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Procurada para mais informações, a assessoria da instituição ainda não se manifestou. Assim que apresentar um posicionamento, este texto será atualizado. 

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