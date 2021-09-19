Mulher é morta a tiros e três homens são baleados no quintal de casa em Linhares

Uma mulher, identificada como Mayara dos Santos, morreu após ser baleada em Linhares, na tarde deste domingo (19). Três homens também foram atingidos pelos disparos. O crime aconteceu por volta das 13h no quintal de uma casa na Rua Felipe Camões, no bairro Interlagos.
A Polícia Militar informou que uma guarnição foi até o bairro após uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local foi constatado que quatro pessoas haviam sido alvejadas, e que a jovem morreu no local. Os três homens baleados foram socorridos e levados para o Hospital Geral de Linhares.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Procurada para mais informações, a assessoria da instituição ainda não se manifestou. Assim que apresentar um posicionamento, este texto será atualizado.