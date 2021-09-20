Homem, mulher e menino são mortos em Conceição da Barra

Casa onde três pessoas foram assassinadas em Braço do Rio, Conceição da Barra Crédito: Paula Brazão

Um homem, uma mulher e o filho dela, de 12 anos, foram assassinados a tiros dentro de casa, no distrito de Braço do Rio, Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo , na noite deste domingo (19). Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29 anos, foram encontrados mortos dentro da residência. O menino foi atingido na costela, encaminhado para o hospital, mas não resistiu. A morte dele foi confirmada na manhã desta segunda-feira (20) pela Polícia Militar

O crime ocorreu na Rua Sebastião José Fernandes, no bairro Santa Rita, no distrito de Braço do Rio. A Polícia Militar foi acionada após receber informações de um possível crime de homicídio. Ao chegarem na casa da família, os policiais encontraram Jonas dentro do banheiro. Kêmilly e Rhyquelve estavam na sala.

Segundo a Polícia Militar, o menino foi atingida com um tiro na região da costela e era o único da residência que apresentava sinais vitais. A morte dele foi confirmada pela corporação na manhã desta segunda-feira (20).

DOIS SUSPEITOS IDENTIFICADOS

Por meio de nota enviada na manhã desta segunda, a Polícia Civil afirmou que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. Ainda de acordo com a corporação, dois suspeitos foram identificados e os levantamentos indicam que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. Veja a nota da polícia na íntegra.

"A Polícia Civil informa que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. Dois suspeitos foram identificados e os levantamentos indicam que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. A Polícia Civil prossegue em diligências e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram a óbito no local do crime. Um adolescente de 12 anos, do sexo masculino, foi socorrido mas evoluiu para óbito no hospital. Os corpos do foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas."

No início da tarde desta segunda-feira (20), de acordo com informações da repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, os suspeitos de envolvimento no triplo homicídio foram levados para a Delegacia de São Mateus.

QUÁDRUPLO HOMICÍDIO EM BAR DO DISTRITO

As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra Crédito: Montagem/ A Gazeta

O distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, foi palco de um quádruplo homicídio ocorrido no dia 13 de agosto dentro de um bar . As vítimas foram Deyvison da Conceição, de 20 anos; Weverton Silva do Nascimento, de 29; Manoel Marques, de 52; e Ione Caires, de 48.