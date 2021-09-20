Homem, mulher e menino são mortos em Conceição da Barra

Um homem, uma mulher e o filho dela, de 12 anos, foram assassinados a tiros dentro de casa, no distrito de Braço do Rio, Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (19). Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29 anos, foram encontrados mortos dentro da residência. O menino foi atingido na costela, encaminhado para o hospital, mas não resistiu. A morte dele foi confirmada na manhã desta segunda-feira (20) pela Polícia Militar.
O crime ocorreu na Rua Sebastião José Fernandes, no bairro Santa Rita, no distrito de Braço do Rio. A Polícia Militar foi acionada após receber informações de um possível crime de homicídio. Ao chegarem na casa da família, os policiais encontraram Jonas dentro do banheiro. Kêmilly e Rhyquelve estavam na sala.
Segundo a Polícia Militar, o menino foi atingida com um tiro na região da costela e era o único da residência que apresentava sinais vitais. A morte dele foi confirmada pela corporação na manhã desta segunda-feira (20).
DOIS SUSPEITOS IDENTIFICADOS
Por meio de nota enviada na manhã desta segunda, a Polícia Civil afirmou que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. Ainda de acordo com a corporação, dois suspeitos foram identificados e os levantamentos indicam que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. Veja a nota da polícia na íntegra.
"A Polícia Civil informa que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. Dois suspeitos foram identificados e os levantamentos indicam que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. A Polícia Civil prossegue em diligências e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram a óbito no local do crime. Um adolescente de 12 anos, do sexo masculino, foi socorrido mas evoluiu para óbito no hospital. Os corpos do foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas."
No início da tarde desta segunda-feira (20), de acordo com informações da repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, os suspeitos de envolvimento no triplo homicídio foram levados para a Delegacia de São Mateus.
QUÁDRUPLO HOMICÍDIO EM BAR DO DISTRITO
O distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, foi palco de um quádruplo homicídio ocorrido no dia 13 de agosto dentro de um bar. As vítimas foram Deyvison da Conceição, de 20 anos; Weverton Silva do Nascimento, de 29; Manoel Marques, de 52; e Ione Caires, de 48.
Ione e Manoel não seriam alvo dos atiradores, segundo as investigações. Até o momento, duas pessoas suspeitas de participação no crime foram presas.
Atualização
20/09/2021 - 1:13
A Polícia Militar confirmou que o menino baleado também morreu. Anteriormente, a PM informou que ele tinha 10 anos. Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil enviou uma nota afirmando que a vítima tinha 12 anos. O texto e título foram atualizados. A polícia identificou dois suspeitos de participação no crime. Segundo informações da TV Gazeta, eles foram levados para a Delegacia de São Mateus.