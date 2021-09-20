Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dentro de casa

Homem, mulher e menino são mortos em Conceição da Barra

Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29 anos, foram encontrados mortos. O filho dela, de 12 anos, foi atingido na costela e acabou não resistindo

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 08:57

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 set 2021 às 08:57
Casa onde homem e mulher foram assassinados em Braço do Rio, Conceição da Barra
Casa onde três pessoas foram assassinadas em Braço do Rio, Conceição da Barra Crédito: Paula Brazão
Um homem, uma mulher e o filho dela, de 12 anos, foram assassinados a tiros dentro de casa, no distrito de Braço do Rio, Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (19). Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29 anos, foram encontrados mortos dentro da residência. O menino foi atingido na costela, encaminhado para o hospital, mas não resistiu. A morte dele foi confirmada na manhã desta segunda-feira (20) pela Polícia Militar
O crime ocorreu na Rua Sebastião José Fernandes, no bairro Santa Rita, no distrito de Braço do Rio. A Polícia Militar foi acionada após receber informações de um possível crime de homicídio. Ao chegarem na casa da família, os policiais encontraram Jonas dentro do banheiro. Kêmilly e Rhyquelve estavam na sala.
Segundo a Polícia Militar, o menino foi atingida com um tiro na região da costela e era o único da residência que apresentava sinais vitais. A morte dele foi confirmada pela corporação na manhã desta segunda-feira (20). 

DOIS SUSPEITOS IDENTIFICADOS

Por meio de nota enviada na manhã desta segunda, a Polícia Civil afirmou que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. Ainda de acordo com a corporação, dois suspeitos foram identificados e os levantamentos indicam que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. Veja a nota da polícia na íntegra. 
"A Polícia Civil informa que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. Dois suspeitos foram identificados e os levantamentos indicam que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. A Polícia Civil prossegue em diligências e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram a óbito no local do crime. Um adolescente de 12 anos, do sexo masculino, foi socorrido mas evoluiu para óbito no hospital. Os corpos do foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas."
No início da tarde desta segunda-feira (20), de acordo com informações da repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, os suspeitos de envolvimento no triplo homicídio foram levados para a Delegacia de São Mateus.

QUÁDRUPLO HOMICÍDIO EM BAR DO DISTRITO 

As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra
As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra Crédito: Montagem/ A Gazeta
O distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, foi palco de um quádruplo homicídio ocorrido no dia 13 de agosto dentro de um bar. As vítimas foram Deyvison da Conceição, de 20 anos; Weverton Silva do Nascimento, de 29; Manoel Marques, de 52; e Ione Caires, de 48.
Ione e Manoel não seriam alvo dos atiradores, segundo as investigações. Até o momento, duas pessoas suspeitas de participação no crime foram presas

Atualização

20/09/2021 - 1:13
A Polícia Militar confirmou que o menino baleado também morreu. Anteriormente, a PM informou que ele tinha 10 anos. Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil enviou uma nota afirmando que a vítima tinha 12 anos. O texto e título foram atualizados.  A polícia identificou dois suspeitos de participação no crime. Segundo informações da TV Gazeta, eles foram levados para a Delegacia de São Mateus. 

Veja Também

Segundo suspeito de assassinatos em bar de Conceição da Barra é preso

Abertas 35 vagas em cursos de graça em Conceição da Barra

Polícia investiga denúncia de estupro de criança em Conceição da Barra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhador bate cartão de ponto ao chegar no trabalho
Saiba quais profissões não devem se beneficiar do fim da escala 6x1
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados