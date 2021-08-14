Homem chega de carro, atira e mata 4 pessoas em bar de Conceição da Barra

As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra Crédito: Montagem/ A Gazeta

Quatro pessoas foram mortas a tiros na noite desta sexta-feira (13) no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra , Norte do Espírito Santo. As vítimas estavam em um bar. Até o momento, segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido pelos assassinatos.

As vítimas são Deyvison da Conceição dos Santos, de 20 anos, Weverton Silva do Nascimento, de 29, Manoel Marques, de 52 e Ione Caires. Ela tinha 48 anos e era a dona do bar. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Your browser does not support the video tag.

A Polícia Civil ainda não deu detalhes sobre as investigações do caso. Segundo familiares que estiveram no SML de Colatina, a mulher acabou atingida por uma bala perdida. Ainda de acordo com os familiares, as vítimas moravam em Braço do Rio e todos eram conhecidos de Ione, muito querida no bairro São Jorge.

De acordo com informações da Polícia Militar , o autor dos disparos estava em um carro. Quando os militares chegaram ao local, encontraram dois dos homens mortos no bar. A proprietária do local e outro homem também atingidos pelos tiros foram socorridos por moradores ao hospital.

No local, segundo a Polícia Militar, ninguém soube informar a motivação e quem era o atirador.

INVESTIGAÇÕES

Sobre o caso, a Polícia Civil disse, por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da delegacia de Conceição da Barra. Informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Colatina , pois o médico que estaria de plantão no SML de Linhares está afastado porque testou positivo para a Covid-19. Por isso, quando não há médico legista no plantão, o corpo é enviado ao SML de Colatina, para a liberação.

Os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves/Arquivo