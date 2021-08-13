Mulher embriagada é detida após causar confusão na Praia do Canto

Uma mulher de 28 anos foi detida nesta sexta-feira (13) suspeita de agredir funcionários de um restaurante na Praia do Canto, em Vitória, e ofender um policial militar com xingamentos racistas. O caso aconteceu no final da tarde, pouco antes das 18h. Ela foi identificada como Samara Lara Martins Verdieri.
Segundo apurou o repórter Caique Verli, da TV Gazeta, o sargento Alberto foi quem atendeu a ocorrência. Ele afirmou ter sido vítima dos xingamentos racistas. Disse, ainda, que a Polícia Militar foi acionada pelos próprios funcionários do restaurante.
"A viatura foi acionada pelo 190. Informaram que tinha uma mulher ensandecida e alcoolizada. Ela teria passado a agredir as pessoas com palavras de baixo calão. Ela também disse que eu era negro e burro, e que por isso estava na Polícia Militar"
Funcionários do restaurante afirmaram à polícia que, antes do estabelecimento abrir, a mulher tentou forçar a entrada no local com uma garrafa de uísque.
Lá, segundo a PM, ela agrediu funcionários com chutes. O sargento conta que foi xingado de "policial de bosta". Ela ainda teria dito que ele era burro e que estava na Polícia Militar por ser negro.
Ela foi contida, algemada e colocada na viatura para ser conduzida à Delegacia Regional de Vitória. Samaralara foi autuada por desacato, desobediência, resistência e injúria racial. Ela foi liberada para responder em liberdade.