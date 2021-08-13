Convicto de que levaria a melhor, um criminoso acabou morrendo durante uma tentativa de assalto a uma loja na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Porto Canoa, na Serra. No calor do momento, o dono do estabelecimento comercial reagiu e atirou contra o assaltante, que caiu a poucos metros da loja.
Após tentativa de assalto, comerciante reage e mata ladrão na Serra
Segundo a Polícia Militar, a própria companheira do comerciante acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), dizendo que o indivíduo entrou na loja e anunciou o assalto. "Imediatamente, o companheiro atirou contra o suspeito, que foi atingido e estava caído na via", informou.
Quando os policiais chegaram ao local, o bandido já havia morrido. Segundo o autor dos disparos, ele saiu correndo, mas não resistiu. No momento do crime, o assaltante tinha em mãos uma arma falsa e havia chegado de moto com um comparsa, que ficou esperando na rua e depois conseguiu fugir.
A Polícia Civil informou que o comerciante foi ouvido na Delegacia Regional da Serra e liberado, já que a autoridade policial entendeu que ele agiu em legítima defesa. O corpo do assaltante foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Questionada sobre o porte de arma do comerciante, a Polícia Civil não se manifestou sobre o assunto. O caso seguirá sob investigação.