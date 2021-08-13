Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Barcelona

Motoboy é morto a tiros na frente de lanchonete na Serra

Vitima foi atingida por dois tiros no peito. O rapaz, de 26 anos, trabalhava no local há apenas uma semana. Após atirar, o criminoso ainda teria apontado a arma para uma criança de 12 anos

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 07:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2021 às 07:03
Motoboy foi morto em frente a lanchonete onde trabalhava há uma semana, na Serra
Motoboy foi morto em frente à lanchonete onde trabalhava há uma semana, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um motoboy de 26 anos foi morto a tiros em frente a uma lanchonete no bairro Barcelona, na Serra, por volta das 21h30 desta quinta-feira (12). A vítima, atingida por dois disparos, trabalhava no local há apenas uma semana.
O crime aconteceu na Avenida Região Sudeste. Segundo testemunhas, o assassino chegou a pé e atirou à queima-roupa contra o motoboy. A vítima estava encostada na moto em frente à lanchonete. Depois de atirar, o criminoso ainda teria apontado a arma para uma criança de 12 anos que estava na rua.
O rapaz morto era conhecido na região como Gabriel Neguinho
O rapaz morto era conhecido na região como Gabriel Neguinho Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Moradores ouviram pelo menos dois disparos. Os tiros acertaram o peito do motoboy. O Samu foi acionado e confirmou a morte da vítima ainda no local. Após o crime, o bandido teria entrado na Avenida Ilhéus e fugido por um beco.
O entregador era conhecido no bairro como Gabriel Neguinho, e morava com a mãe na região desde criança. Abalados, parentes do motoboy não falaram com a imprensa. Os policiais não souberam falar a motivação do crime, que será investigado.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

Veja Também

Homem é encontrado morto com marcas de tesouradas em quitinete de Vitória

Homem é baleado e morto no meio da rua em Porto de Santana, Cariacica

Homem é alvo de tiros enquanto dirigia e acaba morto em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados