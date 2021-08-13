Motoboy é morto a tiros na frente de lanchonete na Serra

Motoboy foi morto em frente à lanchonete onde trabalhava há uma semana, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um motoboy de 26 anos foi morto a tiros em frente a uma lanchonete no bairro Barcelona, na Serra, por volta das 21h30 desta quinta-feira (12). A vítima, atingida por dois disparos, trabalhava no local há apenas uma semana.

O crime aconteceu na Avenida Região Sudeste. Segundo testemunhas, o assassino chegou a pé e atirou à queima-roupa contra o motoboy. A vítima estava encostada na moto em frente à lanchonete. Depois de atirar, o criminoso ainda teria apontado a arma para uma criança de 12 anos que estava na rua.

O rapaz morto era conhecido na região como Gabriel Neguinho Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Moradores ouviram pelo menos dois disparos. Os tiros acertaram o peito do motoboy. O Samu foi acionado e confirmou a morte da vítima ainda no local. Após o crime, o bandido teria entrado na Avenida Ilhéus e fugido por um beco.

O entregador era conhecido no bairro como Gabriel Neguinho, e morava com a mãe na região desde criança. Abalados, parentes do motoboy não falaram com a imprensa. Os policiais não souberam falar a motivação do crime, que será investigado.