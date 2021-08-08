Homem é baleado e morto no meio da rua em Porto de Santana, Cariacica

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na praça de Porto de Santana, em Cariacica Crédito: Reprodução

Um homem morreu após ser baleado na praça de Porto de Santana, em Cariacica , na tarde deste domingo (8). A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.

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Acionada pela reportagem da TV Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", disse em nota.

Em nota, a Polícia Militar informou que, por volta das 14h50 deste domingo, um homem foi alvejado por disparos de arma de fogo na praça do bairro Porto de Santana, em Cariacia. Segundo populares, a vítima estava em uma motocicleta e teria sido baleada ao trocar tiros com indivíduos a bordo de um veículo, que fugiram do local.