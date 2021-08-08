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Polícia foi acionada

Homem é baleado e morto no meio da rua em Porto de Santana, Cariacica

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas. Ocorrência chamou a atenção de populares no local. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2021 às 16:49
Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na praça de Porto de Santana, em Cariacica
Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na praça de Porto de Santana, em Cariacica Crédito: Reprodução
Um homem morreu após ser baleado na praça de Porto de Santana, em Cariacica, na tarde deste domingo (8). A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.
Acionada pela reportagem da TV Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", disse em nota.
Em nota, a Polícia Militar  informou que, por volta das 14h50 deste domingo, um homem foi alvejado por disparos de arma de fogo na praça do bairro Porto de Santana, em Cariacia. Segundo populares, a vítima estava em uma motocicleta e teria sido baleada ao trocar tiros com indivíduos a bordo de um veículo, que fugiram do local.
"Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", diz a nota da PM.

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