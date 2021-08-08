Homem achado morto em córrego de Cariacica era professor de História

O homem encontrado morto dentro de um carro que estava submerso em um córrego no bairro Prolar, em Cariacica, na manhã deste domingo (8), foi identificado como Hélio Teixeira de Lima, de 54 anos. Ele era professor de História, conhecido como professor Helinho, segundo informações apuradas pela TV Gazeta.
De acordo com apuração do repórter Tiago Félix, o professor Hélio estava em casa na noite do último sábado (7) e saiu por volta das 18h para ir ao seu sítio ver o gado — no início da pandemia, ele decidiu morar na zona rural.
Após isso, a família não teve mais notícias do professor. Neste domingo, por volta das 7h, a esposa de Hélio continuou buscando pelo marido e perguntou ao vizinho, o trabalhador rural João Gomes, se ele sabia sobre o paradeiro da vítima.
Os dois, então, resolveram dar uma volta para procurar por Hélio. Durante as buscas, o trabalhador rural viu um carro no rio. Um familiar chegou a mergulhar, mas não conseguiu visualizar a vítima.
O Corpo de Bombeiros foi acionado. Buscas foram realizadas pela equipe de mergulho, que localizou a vítima, já em óbito, dentro do veículo. O corpo de Hélio foi retirado do córrego e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
Equipes ainda fizeram uma varredura no entorno para descartar a existência de outras vítimas. O corpo do professor Hélio Teixeira de Lima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
CONDIÇÕES DA PONTE
Segundo apurou a TV Gazeta, a suspeita da família é que o professor tenha caído da ponte sobre o Rio Grande após tentar desviar dos buracos que existem no local.
Em nota, a Prefeitura de Cariacica informou que lamenta o ocorrido e ressalta que a atual gestão em somente sete meses de trabalho já substituiu 10 pontes que estavam em estado precário por estruturas metálicas e realizou reforma e manutenção de várias outras.
"A Prefeitura ressalta também que essa ponte existe há muitos anos e ela já estava no cronograma de vistoria, que será antecipada para logo cedo nesta segunda-feira (9)", diz trecho da nota.
A nota diz ainda que os secretários de obras e serviços, juntamente com suas equipes, irão ao local pessoalmente para avaliar as condições da estrutura para tomar todas as medidas necessárias para a segurança dos moradores.
"A Prefeitura de Cariacica salienta, ainda, que vai aguardar a apuração da Polícia Civil sobre as causas do acidente", finaliza a nota.
Atualização
08/08/2021 - 6:14
Novas informações foram adicionadas e o texto foi atualizado.