Homem achado morto em córrego de Cariacica era professor de História

O corpo do professor Hélio Teixeira de Lima, de 54 anos, foi encontrado dentro de carro em um córrego no bairro Prolar, em Cariacica Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

De acordo com apuração do repórter Tiago Félix, o professor Hélio estava em casa na noite do último sábado (7) e saiu por volta das 18h para ir ao seu sítio ver o gado — no início da pandemia, ele decidiu morar na zona rural.

Após isso, a família não teve mais notícias do professor. Neste domingo, por volta das 7h, a esposa de Hélio continuou buscando pelo marido e perguntou ao vizinho, o trabalhador rural João Gomes, se ele sabia sobre o paradeiro da vítima.

Os dois, então, resolveram dar uma volta para procurar por Hélio. Durante as buscas, o trabalhador rural viu um carro no rio. Um familiar chegou a mergulhar, mas não conseguiu visualizar a vítima.

Corpo de Bombeiros foi acionado. Buscas foram realizadas pela equipe de mergulho, que localizou a vítima, já em óbito, dentro do veículo. O corpo de Hélio foi retirado do córrego e a perícia da Polícia Civil foi acionada.

Equipes ainda fizeram uma varredura no entorno para descartar a existência de outras vítimas. O corpo do professor Hélio Teixeira de Lima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória

CONDIÇÕES DA PONTE

Segundo apurou a TV Gazeta, a suspeita da família é que o professor tenha caído da ponte sobre o Rio Grande após tentar desviar dos buracos que existem no local.

Em nota, a Prefeitura de Cariacica informou que lamenta o ocorrido e ressalta que a atual gestão em somente sete meses de trabalho já substituiu 10 pontes que estavam em estado precário por estruturas metálicas e realizou reforma e manutenção de várias outras.

"A Prefeitura ressalta também que essa ponte existe há muitos anos e ela já estava no cronograma de vistoria, que será antecipada para logo cedo nesta segunda-feira (9)", diz trecho da nota.

A nota diz ainda que os secretários de obras e serviços, juntamente com suas equipes, irão ao local pessoalmente para avaliar as condições da estrutura para tomar todas as medidas necessárias para a segurança dos moradores.

"A Prefeitura de Cariacica salienta, ainda, que vai aguardar a apuração da Polícia Civil sobre as causas do acidente", finaliza a nota.