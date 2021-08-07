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Ferimento na cabeça

Corpo é encontrado na praia de Mar Azul, em Aracruz, no Norte do ES

Cadáver aparenta ser de um homem e estava com uma camiseta branca e verde, ao ser encontrado na tarde deste sábado (7)

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 20:03

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 ago 2021 às 20:03
Corpo, que aparenta ser de um homem, foi achado em praia do litoral norte do ES
Corpo, que aparenta ser de um homem, foi encontrado em praia do Litoral Norte do ES Crédito: Leitor | A Gazeta
O corpo de uma pessoa foi encontrado na tarde deste sábado (7), na praia de Mar Azul, que fica em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Aparentemente, trata-se de um homem. Nas imagens recebidas por A Gazeta, ele aparece de bruços na areia, vestido com uma camiseta verde e branca.
Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 15h para verificar esse encontro de cadáver. Segundo a corporação, a vítima apresentava um ferimento na cabeça. O nome e a idade dela não foram divulgados. Após a constatação do óbito, a equipe da perícia foi acionada para ir ao local.
Em nota, a Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento e, inicialmente, está sendo tratada como "encontro de cadáver". O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, também no Norte do Estado. Ainda não há mais detalhes sobre o caso.

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