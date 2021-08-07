Corpo é encontrado na praia de Mar Azul, em Aracruz, no Norte do ES

O corpo de uma pessoa foi encontrado na tarde deste sábado (7), na praia de Mar Azul, que fica em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Aparentemente, trata-se de um homem. Nas imagens recebidas por A Gazeta, ele aparece de bruços na areia, vestido com uma camiseta verde e branca.
A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 15h para verificar esse encontro de cadáver. Segundo a corporação, a vítima apresentava um ferimento na cabeça. O nome e a idade dela não foram divulgados. Após a constatação do óbito, a equipe da perícia foi acionada para ir ao local.
Em nota, a Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento e, inicialmente, está sendo tratada como "encontro de cadáver". O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, também no Norte do Estado. Ainda não há mais detalhes sobre o caso.