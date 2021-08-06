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Tráfico de drogas

Vídeo: PM prende suspeito dentro de caixa d'água em Colatina

O homem e outro indivíduo preso na ocorrência foram levados para a delegacia e transferidos para o Centro de Detenção Provisória do município

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 11:06

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 ago 2021 às 11:06
Suspeito de tráfico é encontrado escondido dentro de caixa d'água em Colatina
Suspeito de tráfico é encontrado escondido dentro de caixa d'água Crédito: Polícia Militar / Montagem A Gazeta
Polícia Militar encontrou um homem suspeito de tráfico de drogas escondido dentro de uma caixa d’água na tarde desta quinta-feira (5), em São João Pequeno, Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Anilton Ribeiro Júnior, de 22 anos, conhecido como Vitinho, foi levado para a delegacia, autuado em flagrante e transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.
Segundo informações colhidas pelos militares, Vitinho comandava a venda de drogas nos bairros Vila Amélia e Novo Horizonte, em uma localidade conhecida como “Invasão”, onde ostentava arma de fogo e ameaçava moradores em uma tentativa de impor terror e demonstrar força para facilitar a ação criminosa.
Os policiais realizaram vigilância em uma propriedade que seria de Vitinho, em São João Pequeno, e conseguiram localizar o suspeito junto com um outro indivíduo. Os dois fugiram em direção a um cafezal, mas foram alcançados pela polícia.
Após fugir com uma arma de fogo nas mãos, Vitinho foi encontrado dentro de uma caixa d’água. Já o outro indivíduo, identificado como Rodrigo Lima, de 32 anos, foi localizado no matagal.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os dois suspeitos de 22 e 32 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Colatina, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

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