Vídeo: PM prende suspeito dentro de caixa d'água em Colatina

Suspeito de tráfico é encontrado escondido dentro de caixa d'água Crédito: Polícia Militar / Montagem A Gazeta

Polícia Militar encontrou um homem suspeito de tráfico de drogas escondido dentro de uma caixa d’água na tarde desta quinta-feira (5), em São João Pequeno, Colatina , Noroeste do Espírito Santo. Anilton Ribeiro Júnior, de 22 anos, conhecido como Vitinho, foi levado para a delegacia, autuado em flagrante e transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

Segundo informações colhidas pelos militares, Vitinho comandava a venda de drogas nos bairros Vila Amélia e Novo Horizonte, em uma localidade conhecida como “Invasão”, onde ostentava arma de fogo e ameaçava moradores em uma tentativa de impor terror e demonstrar força para facilitar a ação criminosa.

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Os policiais realizaram vigilância em uma propriedade que seria de Vitinho, em São João Pequeno, e conseguiram localizar o suspeito junto com um outro indivíduo. Os dois fugiram em direção a um cafezal, mas foram alcançados pela polícia.

Após fugir com uma arma de fogo nas mãos, Vitinho foi encontrado dentro de uma caixa d’água. Já o outro indivíduo, identificado como Rodrigo Lima, de 32 anos, foi localizado no matagal.