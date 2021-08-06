Motociclistas ficam feridos em acidente na BR 259 em Colatina

Um acidente entre um carro e duas motos deixou dois feridos na manhã desta sexta-feira (6) próximo do quilômetro 36 da BR 259, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O motorista do veículo não ficou ferido, já os motociclistas tiveram ferimentos leves e foram levados para um hospital do município. O trânsito estava fluindo em meia pista durante a manhã.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Noroeste, o motorista do carro, de 39 anos, disse que saiu da Serra, na Grande Vitória, e seguia para a cidade de Centenário, em Minas Gerais. Ao tentar ultrapassar um caminhão, acabou colidindo com as duas motos.
Segundo informações da TV Gazeta Noroeste, cada moto tinha um motociclista. Eles foram socorridos pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levados para um hospital do município, que não teve o nome divulgado.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste