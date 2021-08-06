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Duas motos e um carro

Motociclistas ficam feridos em acidente na BR 259 em Colatina

Duas motos e um carro de passeio se envolveram na batida. Os condutores das motos foram socorridos pelo Samu e levados para um hospital do município

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 09:38

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 ago 2021 às 09:38
Acidente entre carro e motos deixa dois feridos na BR 259 em Colatina Crédito: Alessandro Bacheti
Um acidente entre um carro e duas motos deixou dois feridos na manhã desta sexta-feira (6) próximo do quilômetro 36 da BR 259, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O motorista do veículo não ficou ferido, já os motociclistas tiveram ferimentos leves e foram levados para um hospital do município. O trânsito estava fluindo em meia pista durante a manhã.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Noroeste, o motorista do carro, de 39 anos, disse que saiu da Serra, na Grande Vitória, e seguia para a cidade de Centenário, em Minas Gerais. Ao tentar ultrapassar um caminhão, acabou colidindo com as duas motos.
Segundo informações da TV Gazeta Noroeste, cada moto tinha um motociclista. Eles foram socorridos pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levados para um hospital do município, que não teve o nome divulgado.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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