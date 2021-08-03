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Três carros

Acidente interdita pista da BR 259 por quase duas horas em Colatina

Os três carros envolvidos no acidente só pararam ao baterem no barranco. Segundo a Polícia Militar, parte da carga de um caminhão que caiu na pista pode ter provocado o acidente
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

03 ago 2021 às 19:57

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 19:57

Acd
Acidente em Colatina Crédito: Reprodução
Um acidente envolvendo três carros interditou por uma hora e meia a BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar, parte da carga de um caminhão que caiu na pista, pode ter provocado o acidente.
Os três carros envolvidos no acidente só pararam ao baterem no barranco, que fica às margens da rodovia, na saída de Colatina para Vitória. De acordo com a polícia militar, os veículos derraparam na brita que caiu de um caminhão e ficou espalhada pelo asfalto.
Três pessoas foram socorridas pelos bombeiros. Elas tiveram ferimentos leves. A pista ficou totalmente fechada no trecho por uma hora e meia, enquanto uma máquina da Prefeitura de Colatina retirava a brita e o asfalto era limpo.
No fim da tarde, os carros já tinham sido retirados e o trânsito seguia normalmente no trecho.

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