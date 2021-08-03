Acidente interdita pista da BR 259 por quase duas horas em Colatina

Acidente em Colatina Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo três carros interditou por uma hora e meia a BR 259, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar, parte da carga de um caminhão que caiu na pista, pode ter provocado o acidente.

Os três carros envolvidos no acidente só pararam ao baterem no barranco, que fica às margens da rodovia, na saída de Colatina para Vitória. De acordo com a polícia militar, os veículos derraparam na brita que caiu de um caminhão e ficou espalhada pelo asfalto.

Três pessoas foram socorridas pelos bombeiros. Elas tiveram ferimentos leves. A pista ficou totalmente fechada no trecho por uma hora e meia, enquanto uma máquina da Prefeitura de Colatina retirava a brita e o asfalto era limpo.