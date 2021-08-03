Buda gigante ganha "banho especial" em Ibiraçu; veja vídeo

O buda gigante do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu, já se consolidou como um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo e, diariamente, centenas de pessoas param à beira da BR 101 para observar de perto o símbolo do budismo. Nos fins de semana, a quantidade de visitantes é ainda maior.
Mas para que o gigante se mantenha em perfeitas condições e "apresentável", é preciso um trabalho de manutenção constante. A aparência branca da estrutura é mantida graças à limpeza realizada regularmente e um dos que se aventuram a cuidar de perto do buda é o supervisor de acesso Rafael Roger Krause, de 29 anos. Utilizando técnicas de rapel, ele utiliza cordas para acessar as partes altas da estrutura e deixá-la "novinha em folha".
PRIMEIRA ETAPA
Natural de Ibiraçu, o profissional foi contratado para realizar o serviço, que não é simples de ser executado. Na manhã desta terça-feira (3), ele iniciou a preparação do trabalho, que deve se prolongar pelos próximos dias.
"Antes de começar a limpeza, fiz uma descida prévia para avaliar a estrutura por meio do tato e ver se não há risco de danos, quebra ou outro tipo de avarias. É um trabalho que envolve riscos, por isso, tem que ser previamente planejado tudo o que vai ser realizado. Inicialmente seria apenas a limpeza, mas será necessário fazer alguns pequenos reparos e pinturas, além da lavagem. Acredito que até sexta-feira (6) eu consiga concluir o serviço e deixá-lo limpinho", disse o ibiraçuense. Para poder descer pelo buda, Rafael retirou o próprio calçado em respeito ao símbolo budista, como mostra nos stories que fez no local e divulgou em seu Instagram.
Imponente pelo tamanho — são 38 metros, considerando o pedestal onde o gigante está sentado — Rafael conta que a altura não o assusta. Além disso, ele se sente honrado em cuidar do símbolo máximo do budismo no Estado e um dos mais importantes do mundo.
"A altura é o de menos (risos). É uma responsabilidade muito grande porque muitas pessoas vêm aqui em busca de renovar as próprias energias, realizar uma oração e também visitar. É como se eu tivesse cuidando do meu quintal de casa. Conheço o mosteiro desde pequeno e tenho um carinho especial por isso aqui, então me sinto honrado em fazer este serviço", explicou o supervisor de acesso.
ÁGUA E MUITA DISPOSIÇÃO
Neste primeiro momento, além de mitigar a possibilidade de avarias e acidentes, Rafael traça uma estratégia para conseguir levar o material necessário para os serviços no buda.
"É um pouco complicado porque ainda preciso pensar em uma forma de levar a água até a cabeça da estrutura, por exemplo. Também não tem energia acessível para usar equipamentos auxiliares, então vou encontrar a melhor maneira para realizar tudo corretamente. A ação do tempo, exposição contínua ao sol, chuva e vento atuam naturalmente e causam pequenos danos à estrutura, mas vou trabalhar para deixar ele novinho, até porque vai ser oficialmente inaugurado oficialmente em breve", contou ele.
Por exigir capacitação profissional de alto nível, Rafael realizará as decidas sozinho, mas terá o apoio em solo de um profissional para dar um auxílio com os materiais. Atuando na área desde 2014, Krauser tem permissão para realizar tarefas do tipo em 84 países. O trabalho realizado por Rafael é o primeiro do tipo realizado no buda desde que a construção foi finalizada.