Genésio Gomes de Moura: uma das cabeças por trás do Buda Gigante de Ibiraçu

Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu Crédito: Ricardo Medeiros

Mantra de celebridades, em especial Bruna Marquezine, a frase oriental "Volte seu rosto sempre na direção do sol, e, então, as sombras ficarão para trás", casa perfeitamente com a sensação reflexiva de admirar o buda gigante de Ibiraçu, que está pronto, mas deve ser inaugurado oficialmente em abril de 2021 . A estátua de 38 metros de altura (que, caprichosamente, parece meditar sob a luz solar), está localizada no quilômetro 217 da BR-101 e já virou ponto turístico do local.

Mosteiro Zen Morro da Vargem, Genésio Gomes de Moura, conhecido como Ceará. Para ajudar na construção da obra próximo ao que teve orçamento estimado em R$ 4 milhões , foi contratado um talentoso artista plástico nordestino,, conhecido como

Natural de Fortaleza, ele participou da construção de uma das maiores estátuas de Jesus Cristo no mundo, a imagem de Elói Mendes/MG, com mais de 40 metros de altura. Também são de sua autoria, a famosa estátua de Pelé, em Três Corações/MG, e a imagem gigante do Menino da Porteira, em Ouro Fino/MG, inspirada na música eternizada na voz de Sérgio Reis.

Genésio Gomes de Moura, em 2008, ao lado de uma de suas criações, durante a construção da estátua em homenagem a Pelé, em Três Corações/MG Crédito: Sebastião Filho

Em conversa com o "Divirta-se", Genésio, de 65 anos, afirma não recordar o número de imagens gigantescas que ajudou a sair do papel. "Eu não tenho mais noção de quantas obras de grande porte fiz pelo Brasil. Só sei que tenho mais de 30 esculturas acima de 25 metros", gaba-se, confessando ter 40 anos de labuta e que seu maior "rebento" foi uma Estátua da Liberdade, feita para uma loja de varejo, em Barra Velha/SC. "Foram 57 metros de ferro e cimento, inaugurada há 10 anos."

De alicate e arame na mão, o artista vai dando forma à dureza do ferro. "Não me atrelo muito a medidas. Gosto de criar primeiro o rosto das imagens. Trabalho sempre com meus dois filhos, e de forma totalmente artesanal. Cuido especialmente da armação. O rosto, faço no chão, por exemplo. Primeiro penso nos detalhes de cada escultura, como os cabelos e a expressividade dos olhos."

Genésio Gomes de Moura (de amarelo) trabalhando na construção do Buda de Ibiraçu Crédito: Genésio Gomes de Moura/Arquivo Pessoal

Autodidata, Ceará diz que aprendeu a criar com o irmão. "Ele estudava Artes Plásticas e começou a fazer empalhes de madeira. Inicialmente, tentamos usar cedro e mogno para criar as estruturas. Porém, começou a ficar difícil encontrar madeira à medida que as esculturas foram aumentando de tamanho. O cimento acabou sendo a melhor opção, pois é mais resistente em obras externas", ensina.

RELIGIOSIDADE

Genésio revela que o convite para ajudar no trabalho da construção do Buda de Ibiraçu - projeto criado pelo Mosteiro Zen Morro da Vargem - surgiu há cerca de três anos. "O monge Daiju Bitti me procurou falando sobre a obra e resolvi visitar a cidade. Ele me explicou como queria o desenho. Fiz uma pesquisa pela internet e elaborei o cabelo e a vestimenta", explica.

"Fiz o rascunho da minha cabeça, mesmo. Ajudou muito o monge ter mostrado algumas estatuas que ficam localizadas do mosteiro. Fui moldando a imagem como Daiju Bitti queria", detalha, afirmando que o sucesso da obra se deve ao trabalho árduo de mais de 40 profissionais.

"Em um mês criei o projeto. Trabalhei com Marcos e Mateus Moura, meus filhos, e com meu sobrinho, Fábio Moura. O monge também contratou uma excelente equipe de acabamento, para atuar na estrutura metálica, cimentação e sustentação. No Estado, fiquei de janeiro e a outubro do ano passado."

Genésio Gomes de Moura, trabalhando na criação do Buda de Ibiraçu Crédito: Genésio Gomes de Moura/Arquivo Pessoal

Hong Kong e tem 42 metros de altura. O peso aproximado é de 350 toneladas e os materiais utilizados foram aço, ferro e concreto. Para construir tudo isso, foi necessária uma equipe de quase 40 pessoas, contando com engenheiros e artistas", relatou o religioso. Em entrevista ao site A Gazeta , Daiju Bitti, responsável pela criação do projeto, também deu detalhes sobre as dimensões do monumento. É o maior buda do Ocidente, sendo que o maior do mundo fica eme tem 42 metros de altura. O peso aproximado é de 350 toneladas e os materiais utilizados foram aço, ferro e concreto. Para construir tudo isso, foi necessária uma equipe de quase 40 pessoas, contando com engenheiros e artistas", relatou o religioso.

Símbolo que já virou orgulho dos capixabas, o Buda de Ibiraçu conta com 38 metros, sendo que desses, três metros são de pedestal. Caso fosse considerada apenas a figura religiosa em si, a título de comparação, o buda seria maior que o Cristo Redentor, já que a estátua capixaba tem 35 metros, ao passo que o símbolo cristão do cartão postal carioca chega a 30, sem contar com o pedestal.

No papel: projeto da construção do Buda de Ibiraçu Crédito: Genésio Gomes de Moura/Arquivo Pessoal

Mesmo aberto à visitação pública, o buda deve ter inauguração oficial no primeiro semestre de 2021. O evento deve contar com uma comitiva de monges vindo do Japão. Além disso, um livro de fotografias será lançado, revelando os profissionais que atuaram nos quase dois anos de obras.

Expectativas à parte, Genésio diz que deseja visitar o Espírito Santo para ver pronta a obra que ajudou a criar. "Fiz uma cirurgia, o que me impossibilita de me movimentar por um tempo. Mesmo assim, estou fazendo uma obra, a Nossa Senhora de Lourdes, em Ituporanga/SC. Espero que o Buda se consolide como um marco para o turismo do Espírito Santo", complementa.