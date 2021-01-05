Mosteiro de Ibiraçu divulga vídeo da "abertura dos olhos" do Buda gigante

A cerimônia de abertura dos olhos do Buda contou com a presença de cerca de 20 monges e foi realizada no início de dezembro de 2020 Crédito: Instagram/@mosteirozen

"Uma estátua com alma". Essas foram as palavras do abade Daiju Bitti para definir a cerimônia de "abertura dos olhos" do Buda situado no Mosteiro Zen Morro da Vargem, às margens da BR 101 Norte, em Ibiraçu . O evento foi realizado no início do mês de dezembro. Nesta segunda-feira (04), o próprio Mosteiro divulgou um vídeo institucional com momentos da celebração realizada.

Desde que a finalização da estátua foi concluída no fim de 2020 na Praça Torii, o local passou a ser visitado intensamente por turistas capixabas e de outras regiões do país, mas o local ainda carecia de um batismo espiritual. Inicialmente, a "Cerimônia de Abertura de Olhos" (Keigen) seria realizada presencialmente pelo monge Minamizawa Zenji — o equivalente ao papa para a Igreja Católica — porém o atraso na conclusão da obra e a pandemia mudaram os planos: a cerimônia foi realizada pela internet.

"Inicialmente a inauguração seria em setembro do ano passado, mas tivemos atrasos na obra e também veio a pandemia repleta de incertezas. Muitas pessoas já estão visitando o local diariamente, mas a construção sem esse batismo era apenas uma estátua de concreto e armação de ferro. Com a 'abertura dos olhos' agora, os visitantes estarão realizando as rezas e preces para uma imagem com alma", contou o abade Daiju Bitti.

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Ainda devido à pandemia, o evento contou com a presença de poucos monges e foi realizada online, diretamente do Japão, pelo abade do mosteiro-matriz Eihei-ji.

"Apenas 20 pessoas puderam participar, alguns monges aqui do Espírito Santo e poucos de outros estados. Tudo foi celebrado igualmente ao que ocorria no Japão em tempo real. Não fosse a pandemia, o evento ocorreria com mais pessoas e seria muito maior, porém foi a melhor maneira encontrada", complementou Daiju.

INAUGURAÇÃO

Obviamente, a estátua não abre os olhos e a nomenclatura da cerimônia é apenas uma referência ao batismo do Buda. O evento também não significou a inauguração oficial do monumento. Após alguns adiamentos, a expectativa é de que a mesma seja realizada no dia 25 de abril, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, da comitiva que virá do Japão, incluindo o monge Minamizawa Zenji, entre outros convidados.

5 mil pessoas Este é o número de visitantes semanais na Praça Torii

O agora batizado "Buda Gigante" protegido pelos 15 guardiões (budas menores) segue aberto à visitação na Praça Torii, de domingo a domingo. O local ainda conta com uma fábrica de peças em cerâmicas, lago com peixes e também um portal, recebe cerca de 5 mil visitantes semanalmente — segundo contabilidade do próprio mosteiro. Ainda assim, a administração pretende fazer melhorias, como a instalação de banheiros químicos e lojinhas de artesanato, para oferecer melhor infraestrutura.

As visitas, entretanto, se restringem à Praça Torii. Como ocorre anualmente, a sede do mosteiro no alto do Morro da Vargem, fecha para o recesso após o Natal. A expectativa é de que elas possam retornar em fevereiro, porém dependerá da evolução da pandemia do novo coronavírus

O BUDA GIGANTE

De acordo com o coordenador do projeto, o abade Daiju Bitti, o monumento, que teria inicialmente 30 metros de altura, possui, na verdade, 38 metros, sendo que desses, três são de pedestal. Caso fosse considerada apenas a figura religiosa em si, a título de comparação, o Buda capixaba seria maior que o Cristo Redentor, já que a estátua budista terá 35 metros, ao passo que o símbolo cristão do cartão postal carioca chega a 30, desconsiderando o pedestal.