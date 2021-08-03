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Imunização

Covid-19: mais de 60 mil ainda não tomaram segunda dose de vacina no ES

A orientação do subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, é de que a população atualize o cartão de vacina e procure o sistema de saúde para regularizar a imunização

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 17:31

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

03 ago 2021 às 17:31
Vacina contra Covid-19 em Linhares
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai fazer um cruzamento de informações com o site do Ministério da Saúde para tentar confirmar se essas pessoas, de fato, são de outros Estados Crédito: Felipe Tozatto/Secom
Ao todo, 60 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (3). A orientação é de que a população atualize o cartão de vacina e procure o sistema de saúde para regularizar a imunização.
O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, destacou que há uma possibilidade de que essas pessoas sejam de outros Estados. Em função disso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai fazer um cruzamento de informações com o site do Ministério da Saúde para tentar confirmar se essas pessoas, de fato, são de outros Estados.
"Quem ainda não providenciou a segunda dose, procure o sistema de Saúde da sua cidade"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo
O subsecretário ainda chamou a atenção ao afirmar que a primeira dose é importante, mas é a segunda que consolida a imunidade. "Ainda temos um grupo importante de pessoas para tomar a D2, são mais de 60 mil pessoas que precisam atualizar seu cartão de vacina. Quem ainda não providenciou a segunda dose, procure o sistema de saúde da sua cidade", completou.

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OUTROS ASSUNTOS

Ainda na coletiva de imprensa, os profissionais da Saúde falaram sobre outros assuntos em relação à pandemia — entre eles, a expectativa do Espírito Santo receber meio milhão de vacinas até o dia 15 de agosto.
"Temos expectativa de receber meio milhão de vacinas até o dia 15 de agosto. Os municípios estão orientados a se adaptarem ao contexto de ampla disponibilidade de vacinas para aplicar na população"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

MAIS TESTES

Em relação a testagem contra a Covid-19 no Estado capixaba, Reblin afirmou que, de março a julho deste ano, foram realizados 730 mil testes RT-PCR. "Isso significa 18% da população sendo testada nesse período. Caminhamos com muita propriedade para ampliar ainda mais os testes e consolidar isso como uma estratégia para enfrentamento à pandemia", disse.
Também há a expectativa de que um equipamento vai amplificar a capacidade de testagem no Espírito Santo, segundo Nésio Fernandes.
"A incorporação de um novo equipamento nos próximos dias levará a capacidade de produzir até 8 mil testes PCR a partir de outubro. Queremos destacar à população que a testagem em massa deve persistir, inclusive no momento de ampla cobertura vacinal", relatou.

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