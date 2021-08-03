Covid-19: mais de 60 mil ainda não tomaram segunda dose de vacina no ES

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai fazer um cruzamento de informações com o site do Ministério da Saúde para tentar confirmar se essas pessoas, de fato, são de outros Estados Crédito: Felipe Tozatto/Secom

Covid-19 no Ao todo, 60 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra ano Espírito Santo . A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (3) . A orientação é de que a população atualize o cartão de vacina e procure o sistema de saúde para regularizar a imunização.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, destacou que há uma possibilidade de que essas pessoas sejam de outros Estados. Em função disso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai fazer um cruzamento de informações com o site do Ministério da Saúde para tentar confirmar se essas pessoas, de fato, são de outros Estados.

"Quem ainda não providenciou a segunda dose, procure o sistema de Saúde da sua cidade" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo

O subsecretário ainda chamou a atenção ao afirmar que a primeira dose é importante, mas é a segunda que consolida a imunidade. "Ainda temos um grupo importante de pessoas para tomar a D2, são mais de 60 mil pessoas que precisam atualizar seu cartão de vacina. Quem ainda não providenciou a segunda dose, procure o sistema de saúde da sua cidade", completou.

OUTROS ASSUNTOS

"Temos expectativa de receber meio milhão de vacinas até o dia 15 de agosto. Os municípios estão orientados a se adaptarem ao contexto de ampla disponibilidade de vacinas para aplicar na população" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

MAIS TESTES

Em relação a testagem contra a Covid-19 no Estado capixaba, Reblin afirmou que, de março a julho deste ano, foram realizados 730 mil testes RT-PCR. "Isso significa 18% da população sendo testada nesse período. Caminhamos com muita propriedade para ampliar ainda mais os testes e consolidar isso como uma estratégia para enfrentamento à pandemia", disse.

Também há a expectativa de que um equipamento vai amplificar a capacidade de testagem no Espírito Santo, segundo Nésio Fernandes.