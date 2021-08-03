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Covid-19: ES vai receber meio milhão de vacinas até dia 15 de agosto

A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (3); municípios receberam orientação. Veja detalhes

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 16:05

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

03 ago 2021 às 16:05
Vacina contra Covid-19 em Linhares
ES vai receber meio milhão de doses de vacina contra a Covid-19 ainda em agosto Crédito: Felipe Tozatto/Secom
Uma nova remessa de meio milhão de vacinas contra a Covid-19 está prevista para chegar ao Espírito Santo até o dia 15 de agosto. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (3).
"Temos expectativa de receber meio milhão de vacinas até o dia 15 de agosto. Os municípios estão orientados a se adaptarem ao contexto de ampla disponibilidade de vacinas para aplicar na população"
Nésio Fernandes - secretário de Estado da Saúde do ES
Nésio reforçou que, ainda nesta semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai aplicar uma revisão da quantidade de doses D1 enviada aos municípios capixabas para garantir o equilíbrio na distribuição dos imunizantes.
"Reconhecemos que, considerando a quantidade de doses enviadas a alguns municípios, como Serra e Cariacica, por exemplo, cidades ficaram prejudicadas no quantitativo de doses. Iremos corrigir com o envio de mais vacinas", completou o secretário.
O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, acrescentou que também há a expectativa de o Espírito Santo avançar na conclusão de diversos grupos prioritários ainda neste mês.

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MAIS TESTES

Em relação a testagem contra a Covid-19 no Estado capixaba, Reblin afirmou que, de março a julho deste ano, foram realizados 730 mil testes RT-PCR.
"Isso significa 18% da população sendo testada nesse período. Caminhamos com muita propriedade para ampliar ainda mais os testes e consolidar isso como uma estratégia para enfrentamento à pandemia", disse.
Também há a expectativa de que um equipamento vai amplificar a capacidade de testagem no Espírito Santo, segundo Nésio Fernandes.
"A incorporação de um novo equipamento nos próximos dias levará a capacidade de produzir até 8 mil testes PCR a partir de outubro. Queremos destacar à população que a testagem em massa deve persistir, inclusive no momento de ampla cobertura vacinal", relatou.

AMPLA COBERTURA VACINAL EM VIANA

Ainda durante a coletiva de imprensa, o secretário Nésio Fernandes afirmou que Viana pode ser o primeiro município do Espírito Santo a ter cobertura plena de vacinação. Ele afirmou que a meta é alcançar pelo menos 15 mil pessoas vacinadas no Projeto Viana Vacinada. Ao longo dos próximos dias, um novo agendamento será aberto.
"Conquistando a segunda dose no Dia dos Pais, poderemos ter a primeira cidade capixaba a ter cobertura plena de duas doses da vacina disponibilizada pelo PNI, mas, em especial, a vacina da AstraZeneca", concluiu.

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