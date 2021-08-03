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Dois internados

Tripulantes com Covid: navio muda de local e termina de descarregar no ES

A Codesa assegurou que "ninguém entra ou sai do navio" durante o período de quarentena. Nove tripulantes diagnosticados com Covid-19 estão isolados no navio e outros dois seguem internados em um hospital da Grande Vitória

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 11:05

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

03 ago 2021 às 11:05
Navio Robert Maersk
O navio de bandeira dinarquêsa Robert Maersk foi isolado no Porto de Paul depois que 15 tripulantes testaram positivo para Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
O navio dinamarquês Robert Maersk, em que tripulantes testaram positivo para a Covid-19, mudou de local. A embarcação, que estava no Cais de Paul, em Vila Velha, foi deslocada para o Cais Comercial de Vitória. A alteração ocorreu após um pedido da  Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Segundo a Codesa, o navio fez a manobra para Vitória na tarde de sábado (31), assim que  terminou a descarga de 20.900 toneladas de óleo diesel. Apesar de ser uma embarcação dinamarquesa, o navio não veio do exterior. O navio Robert Maersk saiu de São Paulo com destino a Vitória.
"A embarcação não veio do exterior, mas do Porto de Santos (SP), e faz rota regular em Vitória quando traz combustíveis. Apesar de ter bandeira estrangeira, o navio é afretado por uma empresa brasileira, para serviço de cabotagem, ou seja, para navegação entre os portos nacionais", explica a Codesa em nota.

ONZE TRIPULANTES TESTARAM POSITIVO PARA A COVID-19

Apesar de ter mudado de lugar, a embarcação segue isolada. Dos 22 tripulantes que estavam no navio, 11 testaram positivo para Covid-19, sendo que dois estão internados em um hospital da Grande Vitória.
A Anvisa esclareceu que inicialmente, no dia 26 de julho, foram registrados 15 tripulantes com Covid-19. Porém, três dias depois, em 29 de julho, após uma nova testagem foi constatado que nove tripulantes a bordo testaram positivo, além dos dois tripulantes que já estavam sob cuidado hospitalar. 
"A quarentena da (embarcação) Robert Maersk se iniciou em 26 de julho. A embarcação segue em quarentena e ainda são 11 positivados", informou a Anvisa em nota enviada à reportagem nesta terça-feira (3).
Ainda em nota, a Codesa assegurou que "ninguém entra ou sai do navio" durante esse período de quarentena. "Com 11 dos 22 tripulantes testados positivos para Covid-19, a embarcação continua isolada. Nove tripulantes cumprem quarentena nas cabines a bordo, enquanto dois seguem internados num hospital da Grande Vitória e apresentam quadros estáveis", diz a nota.

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