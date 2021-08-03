Tripulantes com Covid: navio muda de local e termina de descarregar no ES

O navio de bandeira dinarquêsa Robert Maersk foi isolado no Porto de Paul depois que 15 tripulantes testaram positivo para Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a Codesa, o navio fez a manobra para Vitória na tarde de sábado (31), assim que terminou a descarga de 20.900 toneladas de óleo diesel. Apesar de ser uma embarcação dinamarquesa, o navio não veio do exterior. O navio Robert Maersk saiu de São Paulo com destino a Vitória.

"A embarcação não veio do exterior, mas do Porto de Santos (SP), e faz rota regular em Vitória quando traz combustíveis. Apesar de ter bandeira estrangeira, o navio é afretado por uma empresa brasileira, para serviço de cabotagem, ou seja, para navegação entre os portos nacionais", explica a Codesa em nota.

ONZE TRIPULANTES TESTARAM POSITIVO PARA A COVID-19

Apesar de ter mudado de lugar, a embarcação segue isolada. Dos 22 tripulantes que estavam no navio, 11 testaram positivo para Covid-19, sendo que dois estão internados em um hospital da Grande Vitória.

A Anvisa esclareceu que inicialmente, no dia 26 de julho, foram registrados 15 tripulantes com Covid-19. Porém, três dias depois, em 29 de julho, após uma nova testagem foi constatado que nove tripulantes a bordo testaram positivo, além dos dois tripulantes que já estavam sob cuidado hospitalar.

"A quarentena da (embarcação) Robert Maersk se iniciou em 26 de julho. A embarcação segue em quarentena e ainda são 11 positivados", informou a Anvisa em nota enviada à reportagem nesta terça-feira (3).