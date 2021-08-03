Jovem de 25 anos morre por complicações da Covid em Linhares

Lorena Maria Soave Rodrigues, de 25 anos Crédito: Reprodução: redes sociais

Uma jovem de 25 anos morreu nesta segunda-feira (2) em Linhares Norte do Espírito Santo , por complicações da Covid-19 . Lorena Maria Soave Rodrigues fez aniversário no dia 8 de junho, cerca de um mês antes de ser internada com o novo coronavírus e, segundo a família, não tinha comorbidades.

Segundo o esposo da jovem, Claudenir Oliveira Lunz, ela buscou o primeiro atendimento médico no dia 10 de julho, um sábado, quando foi liberada e orientada a ir para casa aguardar o resultado do exame. No domingo, ela retornou e foi hospitalizada. Ao todo, foram 23 dias de internação, 20 destes intubada na UTI.

“Foi uma coisa tão rápida. Durante a semana, ela sentiu só uma dor de cabeça. Na quarta, por problemas de ansiedade, acharam melhor intubá-la, porque poderia acontecer algum ataque cardíaco e estava saturando pouco”, relata emocionado.

Após a intubação, o quadro de Lorena se agravou. Segundo Claudenir, a esposa teve falha renal e pulmonar e, nesta segunda, sofreu uma trombose pulmonar, não resistindo. “Ela estava quase vencendo, mas veio uma nova tromboembolia e ela não resistiu”, conta.

Claudenir afirma que a esposa não tinha comorbidades e que vai lembrar sempre dela como uma pessoa meiga, carinhosa e com uma vida inteira pela frente.

"Minha esposa não tinha comorbidade alguma. Foram as complicações da doença, e ela não resistiu. Era uma pessoa meiga, carinhosa, com uma vida inteira pela frente" Claudenir Oliveira Lunz - Esposo

O velório e o sepultamento da jovem ocorrem na manhã desta terça-feira (3), na Capela São José, no bairro Novo Horizonte.

Lorena Maria Soave Rodrigues, de 25 anos Crédito: Reprodução: redes sociais

VACINAÇÃO EM LINHARES