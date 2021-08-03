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Sem comorbidades

Jovem de 25 anos morre por complicações da Covid em Linhares

Lorena Maria Soave Rodrigues faleceu nesta segunda-feira (2). Em entrevista, marido conta como tudo aconteceu e destaca: "Minha esposa não tinha comorbidade alguma"

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 10:05

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 ago 2021 às 10:05
Lorena Maria Soave Rodrigues, de 25 anos Crédito: Reprodução: redes sociais
Uma jovem de 25 anos morreu nesta segunda-feira (2) em LinharesNorte do Espírito Santo, por complicações da Covid-19. Lorena Maria Soave Rodrigues fez aniversário no dia 8 de junho, cerca de um mês antes de ser internada com o novo coronavírus e, segundo a família, não tinha comorbidades.
Segundo o esposo da jovem, Claudenir Oliveira Lunz, ela buscou o primeiro atendimento médico no dia 10 de julho, um sábado, quando foi liberada e orientada a ir para casa aguardar o resultado do exame. No domingo, ela retornou e foi hospitalizada. Ao todo, foram 23 dias de internação, 20 destes intubada na UTI.
“Foi uma coisa tão rápida. Durante a semana, ela sentiu só uma dor de cabeça. Na quarta, por problemas de ansiedade, acharam melhor intubá-la, porque poderia acontecer algum ataque cardíaco e estava saturando pouco”, relata emocionado.
Após a intubação, o quadro de Lorena se agravou. Segundo Claudenir, a esposa teve falha renal e pulmonar e, nesta segunda, sofreu uma trombose pulmonar, não resistindo. “Ela estava quase vencendo, mas veio uma nova tromboembolia e ela não resistiu”, conta.
Claudenir afirma que a esposa não tinha comorbidades e que vai lembrar sempre dela como uma pessoa meiga, carinhosa e com uma vida inteira pela frente.
"Minha esposa não tinha comorbidade alguma. Foram as complicações da doença, e ela não resistiu. Era uma pessoa meiga, carinhosa, com uma vida inteira pela frente"
Claudenir Oliveira Lunz - Esposo
O velório e o sepultamento da jovem ocorrem na manhã desta terça-feira (3), na Capela São José, no bairro Novo Horizonte. 
Lorena Maria Soave Rodrigues, de 25 anos Crédito: Reprodução: redes sociais

VACINAÇÃO EM LINHARES

Até a última semana, a vacinação em Linhares contra a Covid-19 contemplava a faixa das pessoas com 30 anos ou mais, mas foi suspensa nesta segunda-feira (2), por falta de doses. Segundo a prefeitura, 109.292 pessoas já foram vacinadas, sendo 74.601 com a primeira dose, outras 29.190 pessoas com a segunda dose e 5.501 com a dose única.

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