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Aos 35 anos

Policial militar morre após ser baleado em bairro de Linhares

Richard Pereira Rocha era soldado e atuava na Força Tática. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital do município, mas não resistiu

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 07:16

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 ago 2021 às 07:16
Richard Pereira Rocha, de 35 anos
Richard Pereira Rocha, de 35 anos Crédito: Arquivo pessoal / Montagem A Gazeta
Um policial militar e um homem morreram em uma troca de tiros na noite desta segunda-feira (2) no bairro Shell, em LinharesNorte do Espírito Santo. Richard Pereira Rocha, de 35 anos, era soldado e atuava na Força Tática. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital do município, mas não resistiu. De acordo com o delegado Tiago Cavalcante, o outro homem, identificado como Jhulian Harlei Alves de Souza e conhecido como Dudu, é um dos executores do ativista Jonas Soprani, que estava foragido.
De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada após ser notificada que um policial havia sido alvejado por disparos de arma de fogo no bairro Shell. Ao chegarem ao local, constataram dois indivíduos caídos no chão, em um lugar conhecido como Beco do Ronaldo.
No Boletim Unificado, consta que quatro policiais estavam em um bar, onde passaram para parabenizar um amigo que fazia aniversário. Segundo eles, um indivíduo trajando moletom preto, calça jeans preta, toca ninja e mãos cobertas com luva escura, havia saído do beco, levado uma das mãos à cintura e sacado uma arma de fogo.

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Os militares perceberam a atitude do suspeito e tentaram intervir na atitude dele. De acordo com o boletim, o homem efetuou disparos em direção a quem estava no bar, momento em que os policiais revidaram.
Durante o confronto, Richard foi atingido na região da cabeça e socorrido para o Hospital Geral de Linhares (HGL), em um carro particular, e com a ajuda de outro cidadão que estava no local. Já Dudu foi atingido no braço esquerdo e na cabeça, ele também não resistiu.
O delegado Tiago Cavalcante afirmou que a Polícia Civil está investigando o caso. 
De acordo com informações da TV Gazeta Norte, a família do policial estava no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares durante a manhã. Em conversa com a reportagem, os familiares contaram que o policial se formou em 2013 e atuava na Polícia Militar há oito anos.
*Com informações de Eduardo Dias, TV Gazeta Norte

Atualização

03/08/2021 - 8:30
Após a publicação da reportagem, o delegado Tiago Cavalcante informou que outro homem morreu em troca de tiros com o PM. O texto foi atualizado. 

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