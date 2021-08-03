Policial militar morre após ser baleado em bairro de Linhares

Richard Pereira Rocha, de 35 anos Crédito: Arquivo pessoal / Montagem A Gazeta

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada após ser notificada que um policial havia sido alvejado por disparos de arma de fogo no bairro Shell. Ao chegarem ao local, constataram dois indivíduos caídos no chão, em um lugar conhecido como Beco do Ronaldo.

No Boletim Unificado, consta que quatro policiais estavam em um bar, onde passaram para parabenizar um amigo que fazia aniversário. Segundo eles, um indivíduo trajando moletom preto, calça jeans preta, toca ninja e mãos cobertas com luva escura, havia saído do beco, levado uma das mãos à cintura e sacado uma arma de fogo.

Os militares perceberam a atitude do suspeito e tentaram intervir na atitude dele. De acordo com o boletim, o homem efetuou disparos em direção a quem estava no bar, momento em que os policiais revidaram.

Durante o confronto, Richard foi atingido na região da cabeça e socorrido para o Hospital Geral de Linhares (HGL), em um carro particular, e com a ajuda de outro cidadão que estava no local. Já Dudu foi atingido no braço esquerdo e na cabeça, ele também não resistiu.

O delegado Tiago Cavalcante afirmou que a Polícia Civil está investigando o caso.

De acordo com informações da TV Gazeta Norte, a família do policial estava no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares durante a manhã. Em conversa com a reportagem, os familiares contaram que o policial se formou em 2013 e atuava na Polícia Militar há oito anos.

*Com informações de Eduardo Dias, TV Gazeta Norte