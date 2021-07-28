Cadeira é incendiada com álcool em gel em sala de aula de Linhares

Fogo em cadeira de escola de Linhares Crédito: Eu vi em Linhares / Montagem A Gazeta

Uma cadeira foi incendiada com álcool em gel dentro de uma sala de aula da Escola Polivalente de Linhares I, no Norte do Espírito Santo . De acordo com informações confirmadas pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu), os responsáveis pelos estudantes envolvidos no caso foram acionados. Os alunos são do 9º da escola. As imagens da cadeira incendiada foram registradas na tarde desta terça-feira (27).

No momento do fato, a professora teria saído da sala para buscar equipamentos, como informou a Sedu, por meio de nota. Nas imagens registradas no local é possível ver um estudante segurando um recipiente e a chama atingindo uma das cadeiras.

BOMBEIROS ALERTAM PARA RISCOS

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o Tenente Fraga, do Corpo de Bombeiros de Linhares, explicou que os riscos com o álcool em gel vão além de incêndios e, por isso, devem ter seu acesso monitorado nas escolas.

“Tem o risco de provocar incêndio, mas pode acontecer alguma irritação, cair no olho. Algumas pessoas acabam ingerindo também, não tem noção dos riscos. Então, em um ambiente como a escola, é necessário monitorar o acesso”, afirmou.

Ainda de acordo com o tenente, caso o fogo tivesse tomado conta da cadeira, perderia o controle e seria mais difícil controlá-lo.

Fraga alerta que, nesses casos, é importante o trabalho da escola, monitorando, e o da família, verificando quais produtos os filhos levam para o colégio.

“Objetos cortantes, fósforo, isqueiro… Tem que verificar o que é levado para a escola”, destacou.

O QUE DIZ A SEDU

Por meio de nota, a Sedu afirmou que os pais e responsáveis dos estudantes envolvidos foram acionados e medidas educativas disciplinares cabíveis ao caso serão adotadas. A secretaria não detalhou quais são as medidas e ressaltou que o fato se deu no momento em que a professora se ausentou da sala de aula para buscar computadores que seriam utilizados em uma atividade.