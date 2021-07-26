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Falta de doses

Covid-19: Linhares suspende vacinação da primeira dose para maiores de 30

De acordo com a Prefeitura, o município já utilizou todas as vacinas, até o momento, referentes à primeira dose para vacinação do público geral acima de 30 anos

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 18:18

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

26 jul 2021 às 18:18
Vacina Pfizer-BioNTech
Linhares suspende primeira dose da vacina conta Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, anunciou nesta segunda-feira (26) que já utilizou todas as doses recebidas para a vacinação contra a Covid-19 destinadas ao público geral acima de 30 anos que estão sendo imunizados com a primeira dose. Por isso, o munícipio suspendeu a vacinação para este grupo.
Conforme a Secretaria de Saúde, todas as 2 mil doses disponíveis para o público acima de 30 anos foram aplicadas durante o mutirão realizado na sexta-feira (23). A prefeitura salientou que aguarda nova remessa de vacina para continuar a imunização deste público.

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A administração municipal destacou ainda que dá continuidade à imunização com a segunda dose da vacina Coronavac e também às pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca no intervalo de 70 dias.
Essa vacinação para completar o ciclo com a segunda dose da Coronavac ou AstraZeneca acontece nas Unidades de Saúde da sede e do interior do município, no horário de funcionamento das respectivas salas de vacinação. O cidadão deve portar o cartão do SUS ou CPF. Não é preciso chegar cedo ao local de vacinação – medida que vale para evitar aglomeração desnecessária.

VACINAÇÃO EM LINHARES

Segundo dados da prefeitura, Linhares já vacinou 104.878 pessoas, sendo 72.940 com a primeira dose e outras 31.938 pessoas com a segunda dose ou dose única.

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