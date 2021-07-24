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Casados e imunizados

Casal sai de casamento e vai se vacinar contra Covid-19 no ES

A vacinação contra a Covid-19 em Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo, foi marcada para sexta-feira (23), mesmo dia em que o casal planejou se casar

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 17:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 jul 2021 às 17:02
Casal sai de casamento e vai se vacinar contra a Covid no ES
Casal sai de casamento e vai se vacinar contra a Covid no ES Crédito: Arquivo pessoal
Para muitos casais, o casamento é uma das datas mais especiais do relacionamento. Agora, quando o rito é feito no meio de uma pandemia e acompanhado de uma das soluções para vencer a doença, a data se torna ainda mais inesquecível. Foi o que aconteceu nesta sexta-feira (23) com um casal capixaba que, após se casar, correu em direção à fila da vacina para se imunizar contra a Covid-19.
Naiara Otília da Lapa Silva, de 22 anos, e Ricardo Silva Oliveira, de 24 anos, são produtores rurais em Boa Esperança, município do Noroeste do Espírito Santo. Eles estão juntos há sete anos e estavam com o casamento marcado há um mês. Nesta sexta, em meio à ansiedade e os preparativos da cerimônia, souberam que a comunidade onde moram iria fazer um mutirão de vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir dos 20 anos.
A vacinação em Boa Esperança tem contemplado pessoas nessa faixa etária em comunidades do interior. Nesta sexta, foi a vez dos moradores de Sobradinho, onde o casal mora. O casamento estava marcado para às 16h e a aplicação dos imunizantes foi planejada para terminar às 19h. Segundo Naiara, os preparativos atrasaram e, por pouco, ela e Ricardo não perderam a oportunidade de casar e de se vacinar.
“O casamento foi marcado para às 16h e nós chegamos atrasados, porque eu fui me arrumar em Pinheiros, minha arrumação atrasou e meu padrinho foi levar a filha dele para fazer aula de trânsito. Depois do meu casamento, tinham outros, às 16h30 e às 17h. Como cheguei atrasada, fiquei por último, fui casar às 17h10", disse.
"O juiz disse que se eu chegasse depois das 17h não fazia mais o casamento. Cheguei às 16h40 e fiquei esperando o último casamento para só depois casar"
Naiara Otília da Lapa Silva - Produtora rural

Casal se vacina contra a Covid

25 QUILÔMETROS ATÉ A VACINAÇÃO

Depois de falar sim, jurar fidelidade e trocar as alianças no cartório, o casal ainda tinha mais um desafio: percorrer 25 quilômetros até o local onde a vacinação estava ocorrendo. O jeito, segundo a noiva, foi pegar carona com o padrinho e torcer para chegar antes do horário limite de aplicação das doses.
“Meu padrinho deu carona e viemos de carro. Chegamos na creche onde estavam vacinando faltando 10 minutos para fecharem o portão”, contou.
Devido à pandemia, a cerimônia de casamento foi restrita a familiares e não houve festa. Neste sábado (24), o casal continuou em Sobradinho, comemorando em casa o casamento e a primeira etapa da imunização.
"É uma felicidade enorme, nos juntamos e nos prevenimos", afirmou Ricardo.
Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, e até na fila da vacinação, felicidades ao novo casal. 

VACINAÇÃO EM BOA ESPERANÇA PARA O PÚBLICO 20+

O município de Boa Esperança iniciou a vacinação em pessoas na faixa etária a partir dos 20 anos nas comunidades do interior. Segundo a coordenadora de imunização do município, Magali Toscano, a expectativa é iniciar a imunização dessa faixa etária nos bairros da sede a partir da próxima semana.

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