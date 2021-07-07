Ciclista de 73 anos pedala com amigo por 11 dias do ES à Bahia

O Santuário fica em uma gruta de pedra descoberta pelo português Francisco Mendonça Mar, em 1691. Ele exercia a função de pintor e artista plástico. Em 1688, foi encarregado de pintar o palácio do Governador Geral do Brasil, em Salvador, mas, ao invés de receber o pagamento, foi levado à cadeia e açoitado. Depois de liberto, passou a andar pela Bahia acompanhado de uma imagem de Jesus e, após meses de caminhada, encontrou o morro onde fica o Santuário. Na abertura da pedra, se deparou uma gruta onde colocou a cruz que carregava. Mar se tornou padre, e a gruta onde ele deixou a cruz acabou virou o Santuário do Bom Jesus da Lapa, visitado por milhares de romeiros anualmente.

Fonte: Santuário de Bom Jesus da Lapa

