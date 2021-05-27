Atacante capixaba cumpre promessa e doa 100 cestas básicas após jogar no exterior

Teldiano Guimarães com as cestas básicas Crédito: Arquivo pessoal

Para quem joga futebol, cada gol é um passo para alcançar uma carreira no esporte. Mas quando o talento e o máximo empenho não são suficientes, o que fazer? No caso do capixaba Teldiano Guimarães, conhecido como Teco, de 25 anos, uma promessa de ajudar pessoas que passam por dificuldades financeiras, caso conseguisse ir jogar no exterior, foi o que deu mais gás para que ele não desistisse do sonho.

Teco é de Mucurici , no Norte do Espírito Santo . O sonho de jogar no exterior sempre foi acompanhado de um objetivo: ajudar sua família e os moradores mais carentes da sua terra natal. Para dar uma forcinha no que almejava, o jogador decidiu então prometer que, caso fosse para fora do país, ajudaria as pessoas do lugar onde nasceu.

O sonho foi realizado e, em 2019, Teco foi para a Albânia, disputar a Europa Legue pelo KF Laçi. Ele passou os últimos dois anos nos gramados europeus e chegou a negociar com um time do Cazaquistão. No início de 2021, após as negociações, o jogador preferiu voltar ao Estado e foi contratado pelo Rio Branco, em Venda Nova do Imigrante

A volta dele aos gramados capixabas resultou no pagamento da promessa que havia feito antes de embarcar para o exterior. Nesta semana, ele iniciou a doação de 100 cestas básicas para os moradores de Mucurici. Até sexta-feira (28), o jogador pretende completar a entrega, pois tem que se apresentar no Rio Branco.

“Eu fui perguntando às pessoas daqui sobre quem realmente precisava das cestas básicas. Então consegui adquirir as 100 cestas, comecei a doar e tenho que terminar até sexta, porque é o dia de eu me apresentar no Rio Branco”, explica.

Your browser does not support the video tag.

HISTÓRIA NO FUTEBOL

A relação de Teco com o futebol profissional começou um pouco tarde, mas não o impediu de jogar nos campos do Estado, do Brasil e até da Europa.

“Eu comecei um pouco tarde no futebol profissional. Entrei com 17 anos, em 2013, tive um ano de base só no Real Noroeste e no ano seguinte me tornei profissional pelo clube”, conta.

Sempre como atacante, Teco teve no Real a oportunidade de mostrar seu talento em Minas Gerais, através de um empréstimo para o Tombense. Após passagem pelas terras mineiras, ele voltou ao clube de origem, onde ficou até 2017, quando foi para a Desportiva Ferroviária.

Em 2018, depois de passar pela “locomotiva”, Teco voltou a Minas, vestindo a camisa do Araxá. No mesmo ano, o jogador colocou o pé na estrada novamente e foi para a Bahia defender o Treze da Paraíba.

No ano seguinte, o sonho foi realizado e Teco entrou no avião com destino à Albânia, Europa, para jogar no KC Laçi.

NÃO PARA DE SONHAR

Mesmo com o sonho alcançado, Teco não para de sonhar. Quer continuar crescendo no futebol para ajudar sua família e os moradores de Mucurici, além, claro, de um dia quem sabe entrar em campo defendendo a Seleção Brasileira.