Jogador de futebol sofre acidente, tem braço amputado e continua nos campos do ES

Darciano Tiago Mendonça com a namorada, Angelica Cristina Lauvers Crédito: Arquivo Pessoal

É Uma Partida de Futebol, do Skank, reflete o sonho de muitos meninos e meninas país afora que almejam um dia brilhar nos campos do A mais que conhecida música, reflete o sonho de muitos meninos e meninas país afora que almejam um dia brilhar nos campos do Brasil e do mundo . Entre tantos sonhadores, está Darciano Tiago Mendonça, hoje com 31 anos, mas que teve medo de ter o sonho interrompido depois de ter um braço amputado após um acidente de carro.

Na canção, o Skank pergunta: quem não sonhou em ser um jogador de futebol? No caso de Darciano, esse é um sonho que vem desde criancinha, quando tinha 7 anos e corria pelos campos de Pancas , município do Noroeste do Espírito Santo, onde vive.

Tiago dividia o trabalho como motorista de caminhão caçamba e a carreira como jogador, que o acompanhou até a vida adulta, mas em 2015, após se envolver em um acidente de carro no interior do município, tudo passou a ser dúvida.

“Eu estava indo para a roça, na estrada que vai para Vila Verde e liga a cidade aqui a Mantenópolis . Chegou em um ponto que capotei com o carro e desci uns 40 metros no mato, fiquei escondido no buraco”, conta.

Mesmo após ter um braço amputado, Darciano Tiago Mendonça continuou jogando Crédito: Arquivo pessoal

14 HORAS PRESO ÀS FERRAGENS

Após o acidente, Tiago ficou preso às ferragens do automóvel por cerca de 14 horas. Como o local onde o carro caiu ficava no meio do mato, quem passava pela pista não enxergava o veículo capotado com Tiago dentro.

"Eu lembro que fiquei uns 40 minutos acordado. O carro caiu uns 40 metros no buraco, no meio do mato. Depois fiquei umas 14 horas dentro, preso às ferragens. Fui ser resgatado só no outro dia" Darciano Tiago Mendonça - Jogador de futebol

RESGATADO PELA NAMORADA

Depois de horas desaparecido e sem chegar ao sítio da roça, os familiares começaram a procurar por Tiago. A namorada, Angelica Cristina Lauvers, começou a fazer orações e foi de carro fazer o percurso que Tiago havia percorrido.

“Ela fez uma oração, veio pela estrada e passou uns 200 metros de onde eu estava. Depois voltou e conseguiu me achar. Ela com uns três amigos meus viraram o carro e conseguiram me retirar. Eu estava consciente”, afirma.

Após ser resgatado, o jogador foi levado para um pronto-socorro de Pancas e depois encaminhado ao Hospital Silvio Ávidos, em Colatina , também no Noroeste do Espírito Santo.

A AMPUTAÇÃO

Tiago conta que sua preocupação quando foi internado em Colatina era sobreviver. “Não estava pensando se iria perder algo. Queria apenas sobreviver”.

A equipe médica conversou com o jogador e mesmo tentando todos os procedimentos para a recuperação do braço, perceberam que a infecção estava próxima de atingir outros membros do corpo.

"Os médicos conversaram comigo. Era isso ou morrer, porque a infecção já estava dominando o corpo. Então preferi amputar" Darciano Tiago Mendonça - Jogador de futebol

Darciano Tiago Mendonça com a taça de campeão Crédito: Arquivo pessoal

A VOLTA AOS CAMPOS: CAMPEÃO EM PANCAS

Após a perda do braço, o medo de Tiago era não ter uma vida normal, ficar dependente dos familiares e não poder mais jogar. Mas o medo ficou para trás e seis meses depois ele voltou aos campos, foi campeão com o time Nilton Sá e eleito o segundo melhor jogador na posição de meio-campo em um campeonato de futebol society do município.

“Seis meses depois eu já estava jogando. Achei que nunca mais ia poder jogar, mas consegui. O pessoal me aceitou super bem. Não teve preconceito”, conta.

A história do jogador que teve um braço amputado e continua nos campos do ES Crédito: Arquivo pessoal

Seis anos após o acidente, Tiago afirma que leva hoje uma vida normal. Não conseguiu recuperar o emprego como motorista, mas tem buscado se capacitar.