Polícia apreende carne de capivara, 9 cães de caça e armas em Pancas

Logo após, os policiais localizaram uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca, que estava com nove cães de caça, carnes de capivara e mais munições. No total foram apreendidos: nove cães de caça, três espingardas calibre 22; uma espingarda calibre 28; uma espingarda calibre 36; 63 munições calibre 22; cinco munições calibre 28; cinco munições calibre 36; duas facas; um amolador de facas e duas fisgas.