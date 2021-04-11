Seis pessoas foram presas neste sábado (10), por envolvimento com caça ilegal de animais, no município de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A polícia encontrou nove cães de caça, carnes de capivara, armas e munições na localidade de Córrego Banzé.
Polícia apreende carne de capivara, 9 cães de caça e armas em Pancas
De acordo com a Polícia Militar, quando chegaram ao local, localizaram um veículo Fiat Palio de cor branca, conforme constava na denúncia. No momento da abordagem, encontraram armas e munições.
Logo após, os policiais localizaram uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca, que estava com nove cães de caça, carnes de capivara e mais munições. No total foram apreendidos: nove cães de caça, três espingardas calibre 22; uma espingarda calibre 28; uma espingarda calibre 36; 63 munições calibre 22; cinco munições calibre 28; cinco munições calibre 36; duas facas; um amolador de facas e duas fisgas.
A polícia ainda informou que precisou do apoio da equipe de policiais do município de Alto Rio Novo para a condução dos envolvidos até a delegacia de Polícia Civil. A quantidade de carnes de capivara não foi informada. Os seis detidos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.