Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Operação policial desarticula quadrilha de roubo de carros em Pinheiros

Dois homens suspeitos de integrarem o grupo foram detidos. Os policiais recuperaram três automóveis roubados e dois celulares com restrição de roubo

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 09:51

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 abr 2021 às 09:51
Organização criminosa é desarticulada em operação policial em Pinheiros
Criminosos esconderam os carros roubados em canaviais da região de Pinheiros Crédito: Polícia Civil
Uma organização criminosa foi desarticulada em uma operação policial em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Dois homens, de 23 e 33 anos, suspeitos de integrarem a organização, foram detidos entre a tarde de quinta-feira (8) e a manhã de sexta-feira (9). Três automóveis roubados e dois celulares com restrição de roubo foram recuperados. A operação é a continuação de uma ocorrida no dia 25 de março, quando três homens foram presos e um adolescente apreendido
De acordo com o titular da Delegacia de Pinheiros, delegado Leonardo Ávila, os dois detidos são integrantes de uma quadrilha de roubo de veículos e propriedades rurais que vem atuando na região.
"Em poder deles foram apreendidos uma arma de fogo e um celular roubado. Por esse motivo, os dois foram conduzidos ao plantão da Delegacia Regional de São Mateus, onde foram autuados em flagrante”, disse o delegado.
Ávila destacou que a operação é a continuidade de uma realizada no dia 25 de março, quando  três suspeitos foram detidos e um adolescente apreendido. Na ação, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, drogas, munições e três motos com restrições.
Organização criminosa é desarticulada em operação policial em Pinheiros
Armas e celulares foram apreendidos em operação policial em Pinheiros Crédito: Polícia Civil
As investigações sobre a organização criminosa conduziram os policiais até os autores do roubo de uma caminhonete, ocorrido na tarde de quinta-feira (8) na localidade de Capitão, também em Pinheiros.
“Dois criminosos esconderam os carros roubados em canaviais da região e fugiram a bordo de um outro carro, quando trocaram tiros com os policiais e conseguiram fugir por um cafezal durante a noite de quinta”, afirmou o delegado.
A operação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros e por policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar, com apoio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
O comandante do 2º Batalhão, tenente-coronel Mário Marcelo Dal Col, destacou que a operação teve por objetivo coibir o tráfico de drogas e  crimes de furtos e roubos: “Vamos resgatar ainda mais a confiança da população, dando mais segurança e tranquilidade aos munícipes”, afirmou.

Veja Também

Quatro pessoas são detidas em ação conjunta da polícia em Pinheiros

Cinco pessoas são presas em operação conjunta da polícia em Pinheiros

Mãe e filhos morrem por Covid-19 em intervalos de 2 semanas em Pinheiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pinheiros Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES
Imagem de destaque
Fabricante de cosméticos do Espírito Santo constrói fábrica no Sul da Bahia
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados