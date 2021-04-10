Operação policial desarticula quadrilha de roubo de carros em Pinheiros

Criminosos esconderam os carros roubados em canaviais da região de Pinheiros Crédito: Polícia Civil

De acordo com o titular da Delegacia de Pinheiros, delegado Leonardo Ávila, os dois detidos são integrantes de uma quadrilha de roubo de veículos e propriedades rurais que vem atuando na região.

"Em poder deles foram apreendidos uma arma de fogo e um celular roubado. Por esse motivo, os dois foram conduzidos ao plantão da Delegacia Regional de São Mateus, onde foram autuados em flagrante”, disse o delegado.

Ávila destacou que a operação é a continuidade de uma realizada no dia 25 de março, quando três suspeitos foram detidos e um adolescente apreendido. Na ação, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, drogas, munições e três motos com restrições.

Armas e celulares foram apreendidos em operação policial em Pinheiros Crédito: Polícia Civil

As investigações sobre a organização criminosa conduziram os policiais até os autores do roubo de uma caminhonete, ocorrido na tarde de quinta-feira (8) na localidade de Capitão, também em Pinheiros.

“Dois criminosos esconderam os carros roubados em canaviais da região e fugiram a bordo de um outro carro, quando trocaram tiros com os policiais e conseguiram fugir por um cafezal durante a noite de quinta”, afirmou o delegado.

A operação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros e por policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar, com apoio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).