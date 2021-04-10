Operação policial desarticula quadrilha de roubo de carros em Pinheiros

Uma organização criminosa foi desarticulada em uma operação policial em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Dois homens, de 23 e 33 anos, suspeitos de integrarem a organização, foram detidos entre a tarde de quinta-feira (8) e a manhã de sexta-feira (9). Três automóveis roubados e dois celulares com restrição de roubo foram recuperados. A operação é a continuação de uma ocorrida no dia 25 de março, quando três homens foram presos e um adolescente apreendido.
De acordo com o titular da Delegacia de Pinheiros, delegado Leonardo Ávila, os dois detidos são integrantes de uma quadrilha de roubo de veículos e propriedades rurais que vem atuando na região.
"Em poder deles foram apreendidos uma arma de fogo e um celular roubado. Por esse motivo, os dois foram conduzidos ao plantão da Delegacia Regional de São Mateus, onde foram autuados em flagrante”, disse o delegado.
Ávila destacou que a operação é a continuidade de uma realizada no dia 25 de março, quando três suspeitos foram detidos e um adolescente apreendido. Na ação, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, drogas, munições e três motos com restrições.
As investigações sobre a organização criminosa conduziram os policiais até os autores do roubo de uma caminhonete, ocorrido na tarde de quinta-feira (8) na localidade de Capitão, também em Pinheiros.
“Dois criminosos esconderam os carros roubados em canaviais da região e fugiram a bordo de um outro carro, quando trocaram tiros com os policiais e conseguiram fugir por um cafezal durante a noite de quinta”, afirmou o delegado.
A operação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros e por policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar, com apoio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
O comandante do 2º Batalhão, tenente-coronel Mário Marcelo Dal Col, destacou que a operação teve por objetivo coibir o tráfico de drogas e crimes de furtos e roubos: “Vamos resgatar ainda mais a confiança da população, dando mais segurança e tranquilidade aos munícipes”, afirmou.