Cinco pessoas são presas em operação conjunta da polícia em Pinheiros

Cinco pessoas foram presas em uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (08). Os detidos são acusados de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de munições. Além das prisões, os policiais apreenderam drogas, munições e dinheiro.
Apreensões:
54 buchas de maconha
17 buchas de maconha grandes
16 munições de armas de fogo
313 pedras de crack
01 porção de cocaína de 77 g
01 pedra de crack grande
R$ 360,00 em espécie
54 buchas de maconha
17 buchas de maconha grandes
16 munições de armas de fogo
313 pedras de crack
01 porção de cocaína de 77 g
01 pedra de crack grande
R$ 360,00 em espécie
Segundo o titular da DP de Pinheiros, delegado Leonardo Ávila, a Polícia Civil junto com a Polícia Militar têm feito constantes operações em Pinheiros e região. "Nosso objetivo é diminuir os índices de criminalidade, apreender armas e drogas e cumprir mandados de buscas e apreensão", afirmou.