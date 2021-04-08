Cinco pessoas são presas em operação conjunta da polícia em Pinheiros

Apreensões: 54 buchas de maconha 17 buchas de maconha grandes 16 munições de armas de fogo 313 pedras de crack 01 porção de cocaína de 77 g 01 pedra de crack grande R$ 360,00 em espécie

Segundo o titular da DP de Pinheiros, delegado Leonardo Ávila, a Polícia Civil junto com a Polícia Militar têm feito constantes operações em Pinheiros e região. "Nosso objetivo é diminuir os índices de criminalidade, apreender armas e drogas e cumprir mandados de buscas e apreensão", afirmou.