Pinheiros registra dois homicídios em intervalo de seis horas

Já na madrugada de quarta-feira (24), por volta de 00h50, os policiais foram chamados para atender uma outra ocorrência de homicídio por arma de fogo, desta vez, no bairro Vila Nova. Segundo a polícia, o homem atingido pelos disparos chegou a ser socorrido, mas veio a óbito no hospital do município. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem possui registros criminais e estava de posse de uma arma de cano longo e fabricação indefinida municiada.