Pinheiros registra dois homicídios em intervalo de seis horas

O município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, registrou dois homicídios por arma de fogo no intervalo de seis horas. O primeiro ocorreu na noite de terça-feira (23) e o segundo na madrugada de quarta-feira (24). Um adolescente e um adulto morreram.
Na noite desta terça-feira (23), por volta das 19h30, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência no bairro Galileia. Ao chegarem ao local, constataram que um adolescente havia sido atingido por disparos de arma de fogo e já se encontrava sem vida. Segundo informações da Polícia Militar, o menor de idade possui registros criminais e, até o momento, não há informações sobre os autores do crime.
Já na madrugada de quarta-feira (24), por volta de 00h50, os policiais foram chamados para atender uma outra ocorrência de homicídio por arma de fogo, desta vez, no bairro Vila Nova. Segundo a polícia, o homem atingido pelos disparos chegou a ser socorrido, mas veio a óbito no hospital do município. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem possui registros criminais e estava de posse de uma arma de cano longo e fabricação indefinida municiada.
Pinheiros registrou somente esta semana três homicídios. O primeiro ocorreu no domingo (21), no bairro Santo Antônio. Segundo informações da Polícia Militar, populares contaram que estavam em casa quando ouviram um barulho de tiro e depois perceberam que a vítima havia sido alvejada. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.
As informações do homicídio de terça-feira (23) foram confirmadas pela Delegacia de Pinheiros. Por nota, a Polícia Civil afirma que o assassinato de quarta-feira (24) está sendo investigado por meio da Delegacia Pinheiros e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.