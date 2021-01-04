Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Pinheiros

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (3). De acordo com a Polícia Militar, Diogo Fonseca de Oliveira foi morto no bairro Nova Galileia.
Segundo a PM, os militares encontraram o adolescente morto no local. Testemunhas relataram que um veículo passou pelo local e os ocupantes efetuaram disparos contra Diogo.
Uma adolescente também foi atingida pelos disparos. Ela foi atendida no hospital do município, passou por um procedimento cirúrgico e teve a bala retirada do corpo.
Em nota, a Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia de Polícia de Pinheiros e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A polícia explicou que para preservar as investigações nenhuma outra informação será repassada.