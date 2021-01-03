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Violência

Jovem de 18 anos é morto a tiros no bairro Universal em Viana

Segundo informações da Polícia Militar, suspeitos dentro de um carro passaram na Rua Loredo atirando contra Edson Lourenço da Silva. Moradores relataram nas redes sociais que ouviram muitos tiros na comunidade

Publicado em 

03 jan 2021 às 09:37

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 09:37

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa investigará a morte do jovem em Viana Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 18 anos foi morto a tiros no bairro Universal, em Viana, na noite deste sábado (02). Edson Lourenço da Silva chegou a ser socorrido para o pronto-atendimento, mas não resistiu.
Segundo informações da Polícia Militar, suspeitos dentro de um carro passaram na rua Loredo atirando contra o jovem. Moradores relataram nas redes sociais que ouviram muitos tiros na comunidade.
A vítima foi levada por populares para o Pronto-Atendimento de Arlindo Villaschi, no mesmo município. Os militares foram na unidade de saúde e confirmaram que o jovem tinha dado entrada. Logo após os primeiros atendimentos, ele morreu.

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Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
"Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", destacou a Polícia.

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