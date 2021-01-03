Jovem de 18 anos é morto a tiros no bairro Universal em Viana

A vítima foi levada por populares para o Pronto-Atendimento de Arlindo Villaschi, no mesmo município. Os militares foram na unidade de saúde e confirmaram que o jovem tinha dado entrada. Logo após os primeiros atendimentos, ele morreu.

"Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", destacou a Polícia.