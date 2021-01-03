Jovem de 18 anos é morto a tiros no bairro Universal em Viana

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros no bairro Universal, em Viana, na noite deste sábado (02). Edson Lourenço da Silva chegou a ser socorrido para o pronto-atendimento, mas não resistiu.
Segundo informações da Polícia Militar, suspeitos dentro de um carro passaram na rua Loredo atirando contra o jovem. Moradores relataram nas redes sociais que ouviram muitos tiros na comunidade.
A vítima foi levada por populares para o Pronto-Atendimento de Arlindo Villaschi, no mesmo município. Os militares foram na unidade de saúde e confirmaram que o jovem tinha dado entrada. Logo após os primeiros atendimentos, ele morreu.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
"Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", destacou a Polícia.