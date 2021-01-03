Jovem com mandado de prisão em aberto é preso pela PM no Bairro da Penha

Suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um jovem de 18 anos, suspeito de apontar uma pistola contra policiais militares durante uma abordagem, foi preso após ser baleado na noite de sexta-feira (1º), no Bairro da Penha, em Vitória

Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento no local quando viram o suspeito em posse de uma pistola. Os policiais deram ordem de parada mas, de acordo com a PM, ele começou a correr, entrando em um beco e, quando viu que seria alcançado, apontou a arma para os militares que, para se defender, revidaram.

O suspeito foi baleado na perna e caiu no chão. Ele foi detido e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e, posteriormente, para à 1ª Delegacia Regional de Vitória.