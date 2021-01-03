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Vitória

Jovem com mandado de prisão em aberto é preso pela PM no Bairro da Penha

Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento no local quando viram o suspeito em posse de uma pistola. Ao apontar a arma contra os PMs acabou baleado na perna

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 21:47

Publicado em 

02 jan 2021 às 21:47
Detidos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória
Suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 18 anos, suspeito de apontar uma pistola  contra policiais militares durante uma abordagem, foi preso após ser baleado na noite de sexta-feira (1º), no Bairro da Penha, em Vitória.
Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento no local quando viram o suspeito em posse de uma pistola. Os policiais deram ordem de parada mas, de acordo com a PM, ele começou a correr, entrando em um beco e, quando viu que seria alcançado, apontou a arma para os militares que, para se defender, revidaram.

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O suspeito foi baleado na perna e caiu no chão. Ele foi detido e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e, posteriormente, para à 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Além da arma, segundo a PM, o suspeito estava com 27 munições calibre .40, dois carregadores de pistolas e R$ 1.600,00 em espécie. Na delegacia foi constatado que ele havia um mandado de prisão em aberto, mas o motivo não foi informado.

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