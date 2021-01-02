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Curva da Jurema

Homem que cumpria pena em liberdade é preso com moto roubada em Vitória

Na fuga, ele tentou se esconder entre os banhistas da praia da Guarderia, na Curva da Jurema. O prefeito Lorenzo Pazolini acompanhou a ação da Guarda na manhã deste sábado (2)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 jan 2021 às 14:02

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 14:02

Ação da Guarda Municipal
Um homem que responde em liberdade por homicídio foi preso em ação da Guarda neste sábado (2) Crédito: Jansen Lube/Comunicação/PMV
Um homem que estava em uma moto roubada foi preso durante uma ação de fiscalização da Guarda Municipal de Vitória na manhã deste sábado (2). Ele  respondia em liberdade por ter cometido um homicídio. A prisão aconteceu próximo à praia da Guarderia, na Curva da Jurema, no bairro Enseada do Suá.
Segundo a Guarda, agentes identificaram a motocicleta com restrição de furto e roubo e foram abordar o homem, que tentou fugir. Ele abandonou o veículo na calçada e tentou se misturar aos banhistas, sentando-se na areia da praia. Contudo, foi identificado pelos agentes, autuado em flagrante por receptação e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vitória.
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que tomou posse nesta sexta-feira (1), acompanhou a ação durante a manhã deste sábado (2). Uma das promessas de Pazolini, que é delegado da Polícia Civil, é atribuir maior protagonismo para a força de segurança do município. Segundo o prefeito, o órgão não deve proteger somente o patrimônio público, e sim ser como uma "polícia municipal".
Prefeito Lorenzo Pazolini e secretário Segurança Urbana, Ícaro Ruginski, acompanharam a ação da Guarda
Prefeito Lorenzo Pazolini e secretário Segurança Urbana, Ícaro Ruginski, acompanharam a ação da Guarda Crédito: Daniel Pasti
Pazolini afirmou que buscará acompanhar as ações da Guarda Municipal com outros membros de seu gabinete, quando for possível. O prefeito garantiu que irá buscar promover um "choque na gestão" para gerar uma sensação de segurança junto aos moradores de Vitória.
"Vamos tentar participar, sempre que possível. Quando eu não estiver, o secretário Ícaro (Ruginski, secretário de Segurança Urbana), a nossa vice-prefeita, Capitã Estéfane, estarão acompanhando, prestigiando e trazendo segurança para as pessoas. É uma postura de gerar a sensação de segurança que a cidade precisa. Vamos promover um choque na gestão, para reordenar a ocupação do espaço público e o dia a dia da cidade", disse.

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Ele também contou que sua equipe já realizou reuniões com o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Alexandre Ramalho, e com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, para aprimorar a integração da Guarda com as forças de segurança estaduais.
"A Guarda Municipal está a disposição da Polícia Militar e da Polícia Civil. O secretário Ícaro, antes mesmo de assumir, já esteve com o secretário de segurança, com o comandante-geral da PM, com o comandante do primeiro batalhão e com os comandantes das companhias, para se colocar a disposição. A Guarda está inteiramente à disposição das forças estaduais", pontuou.

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