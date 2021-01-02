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Flexal I

Tiroteio deixa três mortos e dois feridos em Cariacica

A troca de tiros aconteceu na tarde deste sábado (2). A Polícia Civil está investigando o caso, mas ainda não identificou suspeitos

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 20:41

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

02 jan 2021 às 20:41
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Polícia Civil vai investigar disparos que mataram três pessoas em Flexal I Crédito: Carlos Alberto Silva
O ano começou violento no município de Cariacica. Um tiroteio no bairro Flexal I, na tarde deste sábado (2), deixou três mortos e dois feridos. 
Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo e, ao chegar ao bairro, constatou que duas pessoas já estavam mortas, e três tinham sido alvejadas. Os feridos foram encaminhados para o hospital, mas um deles não resistiu e também morreu. 

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A perícia da Polícia Civil também foi acionada e a assessoria da instituição informou, por nota, que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", completou.

VIOLÊNCIA

O triplo homicídio é apenas um recorte da violência instalada no Espírito SantoO Estado encerrou o ano de 2020 com 1.101 assassinatos, uma alta de 11,55% em relação a 2019, quando foram registradas 987 ocorrências, segundo revelou a coluna de Leonel Ximenes
O colunista expõe ainda que 2020, além da tragédia provocada pela pandemia da Covid-19, teve uma explosão de violência generalizada no Espírito Santo, com alta das mortes em 40 cidades, ou seja, em mais da metade de todos os 78 municípios capixabas. E os maiores desafios estão na Grande Vitória, que concentrou mais da metade dos homicídios no ano passado. Um dos últimos registros de assassinato de 2020 foi justamente na região de Flexal, onde neste sábado outros três foram mortos. 

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