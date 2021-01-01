Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ano fecha com aumento de 11,55% no índice de homicídios no ES

Em 40 dos 78 municípios municípios  houve crescimento no número de assassinatos

Públicado em 

01 jan 2021 às 09:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): muito trabalho em 2020 Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo finalizou 2020 com 1.101 homicídios, número que representa uma alta de 11,55% em relação ao ano passado, que registrou um total de 987 ocorrências. Havia a possibilidade de as tragédias da guerra urbana superarem os indicadores de 2018, que teve 1.109 assassinatos, mas o ano passado foi finalizado com apenas oito casos a menos.
O ano que passou, marcado ainda pela tragédia do novo coronavírus, também trouxe uma explosão de violência generalizada. Houve alta das mortes em 40 cidades, ou seja, em mais da metade de todos os 78 municípios capixabas.
Ainda que em algumas cidades a diferença seja por causa de um homicídio, visto que houve casos de municípios que passaram zerados em 2019, uma ocorrência em si já é capaz de causar transtornos na comunidade. Fica a tarefa para que os prefeitos eleitos (ou reeleitos) e o governo do Estado possam zelar pela segurança dos seus cidadãos.
E para que o número não fique apenas na estatística, uma comparação: 1.101 mortos equivalem a um acidente com 22 ônibus interestaduais, nos quais todos os 50 passageiros morressem. E o acréscimo de casos é comparável à capacidade de dois ônibus e mais 14 pessoas.
A taxa de homicídios do Espírito Santo, para cada grupo de 100 mil habitantes, terminou em 27,06. Em 2019, o número foi de 24,3 e, em 2018, 28.
Dezembro terminou com um empate: foram 86 ocorrências, o mesmo índice registrado no último mês do ano passado. O primeiro trimestre de 2020, entretanto, foi o mais violento, com 243 assassinados.

VIOLÊNCIA NA GRANDE VITÓRIA

Os maiores desafios estão na Grande Vitória. A região metropolitana contabilizou 605 homicídios - isso representa 54,95% dos crimes. E os prefeitos que assumem neste dia 1º precisam estar atentos aos indicadores. Vitória teve queda de 8% nos homicídios, passando de 73 para 67 casos, enquanto em Viana a diferença foi de uma ocorrência (20 contra 19).
Já nos demais maiores municípios da Região Metropolitana, houve alta. Vila Velha teve o maior aumento percentual, com acréscimo de 24% (de 118 para 146), seguido por Cariacica, com 17,6% (de 148 para 175) e Serra, com 12,58% (de 143 para 161).

OS TERRITÓRIOS DA PAZ

Os sete municípios que não registraram assassinatos em 2020 são Alfredo Chaves, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Mucurici, Ponto Belo, Rio Bananal e São José do Calçado.

Veja Também

Homicídios cíclicos na guerra do tráfico demandam punição proporcional

Disparada de homicídios em 2020 precisa de um diagnóstico completo

Maioria dos homicídios na Grande Vitória acontece fora da área do Estado Presente

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

homicídio Segurança Pública Sesp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados