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Leonel Ximenes

Maioria dos homicídios na Grande Vitória acontece fora da área do Estado Presente

Em Cariacica e Serra, apenas um terço dos assassinatos ocorreram na área onde é implementado o programa governamental

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

22 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP
Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha registraram 396 homicídios de janeiro a agosto deste ano. E as áreas do programa Estado Presente contabilizaram 155 dessas mortes, ou seja, 39,14% de todas as ocorrências, conforme dados da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp).
Em termos percentuais, Vitória é a cidade onde mais aconteceram assassinatos em bairros do programa governamental: foram 22 de todos os 44 ocorridos na Capital (50%). Vila Velha, por sua vez, teve 48,7% de todos os homicídios nas áreas do Estado Presente (55 de 113), enquanto a Serra viu esse indicador ficar em 33% (39 de 118) e Cariacica, 32,23% (39 de 121).
Os bairros mais violentos do Estado Presente (e do Estado, no cômputo geral) estão na Serra e em Cariacica. Feu Rosa, na Serra, possui 13 assassinatos, enquanto Nova Rosa da Penha acumula 12 casos.

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Feu Rosa ainda convive com outra dura realidade. Atualmente, é o segundo bairro com mais casos de Covid-19 na Serra, com 630 ocorrências. Já na contabilização de mortes, é o primeiro na cidade serrana, com 25 confirmações.
Nova Rosa da Penha, por sua vez, está em quinto lugar em Cariacica quanto às ocorrências de novo coronavírus, com 356 confirmações. E ainda é o terceiro do município em incidência de mortes pela doença, com 14 óbitos – ao lado de Jardim América.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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