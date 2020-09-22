Maioria dos homicídios na Grande Vitória acontece fora da área do Estado Presente

Em termos percentuais, Vitória é a cidade onde mais aconteceram assassinatos em bairros do programa governamental: foram 22 de todos os 44 ocorridos na Capital (50%). Vila Velha, por sua vez, teve 48,7% de todos os homicídios nas áreas do Estado Presente (55 de 113), enquanto a Serra viu esse indicador ficar em 33% (39 de 118) e Cariacica, 32,23% (39 de 121).
Os bairros mais violentos do Estado Presente (e do Estado, no cômputo geral) estão na Serra e em Cariacica. Feu Rosa, na Serra, possui 13 assassinatos, enquanto Nova Rosa da Penha
acumula 12 casos.
Feu Rosa ainda convive com outra dura realidade. Atualmente, é o segundo bairro com mais casos de Covid-19
na Serra, com 630 ocorrências. Já na contabilização de mortes, é o primeiro na cidade serrana, com 25 confirmações.
Nova Rosa da Penha, por sua vez, está em quinto lugar em Cariacica quanto às ocorrências de novo coronavírus, com 356 confirmações. E ainda é o terceiro do município em incidência de mortes pela doença, com 14 óbitos – ao lado de Jardim América.