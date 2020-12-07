Após um ano de paz, bairro da Serra volta a ter homicídio

Mais que contribuir para aumentar o índice de violência no Estado neste ano, que já atingiu a marca de mil homicídios em novembro, o crime interrompe um ciclo virtuoso em Jardim Carapina, considerado um dos bairros mais violentos da Serra
e do ES num passado recente. Entre 2002 e 2019, ocorreram 305 homicídios no local, uma carnificina.
O governo do Estado, como é natural, comemorou com pompa e circunstância, na semana passada, a marca alcançada por Jardim Carapina. Mas o prefeito da Serra, Audifax Barcelos
(Rede), também foi às redes sociais reivindicar para a prefeitura o protagonismo nessa conquista.
“Por que deu certo? A prefeitura criou o Comitê de Segurança Pública, grupo que planeja e executa ações integradas para o enfrentamento direto à criminalidade e conta com o apoio das Polícias Militar
, Civil
e Federal
, além do Ministério Público e da Justiça. Aumentamos o investimento em projetos sociais, melhoramos a infraestrutura nos bairros, trocamos e instalamos novos pontos de luz de LED”, argumentou o prefeito nas redes sociais.
Audifax completou: “O resultado é histórico e merece ser comemorado! Parabéns toda a comunidade de Jardim Carapina”. No título da sua postagem, o recado velado: “Redução de taxa de homicídio é fruto de um trabalho coletivo”.
Agora, Jardim Carapina tem o desafio de mostrar que o homicídio de domingo foi apenas um percalço nesta caminhada rumo à paz. Entretanto, a tarefa é árdua: nos primeiros dias de dezembro, o Estado já contabiliza mais de 20 homicídios, e o ritmo da violência de 2020 fica cada vez mais perto dos indicadores de 2018 – ou pode até superá-lo.