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Leonel Ximenes

Após um ano de paz, bairro da Serra volta a ter homicídio

Crime ocorreu neste domingo, interrompendo um período de 385 dias sem registro de assassinato

Públicado em 

07 dez 2020 às 12:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Polícia Civil participa do Comitê de Segurança Pública da Serra Crédito: Fernando Madeira

Atualização

10/12/2020 - 8:14
Nesta quinta-feira (10), quatro dias após a morte do vidraceiro  Gedeir Wilker Rodrigues, a Polícia Civil concluiu que o suposto assassinato, que teria sido motivado pelo tráfico de drogas, na realidade se configurou em morte violenta por legítima defesa. Portanto, segundo o titular da DHPP da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori , o marco histórico de mais de um ano sem homicídios dolosos no bairro Jardim Carapina se mantém. 
Após comemorar a marca de ficar um ano e 20 dias sem ocorrência de homicídios, Jardim Carapina, na Serra, voltou à triste rotina de violência. Na madrugada deste domingo (6), o vidraceiro Gedeir Wilker Rodrigues, de 31 anos de idade, foi morto com uma facada no pescoço, após a discussão com um vizinho.
Mais que contribuir para aumentar o índice de violência no Estado neste ano, que já atingiu a marca de mil homicídios em novembro, o crime interrompe um ciclo virtuoso em Jardim Carapina, considerado um dos bairros mais violentos da Serra e do ES num passado recente. Entre 2002 e 2019, ocorreram 305 homicídios no local, uma carnificina.
O governo do Estado, como é natural, comemorou com pompa e circunstância, na semana passada, a marca alcançada por Jardim Carapina. Mas o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), também foi às redes sociais reivindicar para a prefeitura o protagonismo nessa conquista.
“Por que deu certo? A prefeitura criou o Comitê de Segurança Pública, grupo que planeja e executa ações integradas para o enfrentamento direto à criminalidade e conta com o apoio das Polícias MilitarCivil e Federal, além do Ministério Público e da Justiça. Aumentamos o investimento em projetos sociais, melhoramos a infraestrutura nos bairros, trocamos e instalamos novos pontos de luz de LED”, argumentou o prefeito nas redes sociais.

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Audifax completou: “O resultado é histórico e merece ser comemorado! Parabéns toda a comunidade de Jardim Carapina”. No título da sua postagem, o recado velado: “Redução de taxa de homicídio é fruto de um trabalho coletivo”.
Agora, Jardim Carapina tem o desafio de mostrar que o homicídio de domingo foi apenas um percalço nesta caminhada rumo à paz. Entretanto, a tarefa é árdua: nos primeiros dias de dezembro, o Estado já contabiliza mais de 20 homicídios, e o ritmo da violência de 2020 fica cada vez mais perto dos indicadores de 2018 – ou pode até superá-lo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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