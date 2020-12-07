Após um ano de paz, bairro da Serra volta a ter homicídio

Audifax completou: “O resultado é histórico e merece ser comemorado! Parabéns toda a comunidade de Jardim Carapina”. No título da sua postagem, o recado velado: “Redução de taxa de homicídio é fruto de um trabalho coletivo”.

Agora, Jardim Carapina tem o desafio de mostrar que o homicídio de domingo foi apenas um percalço nesta caminhada rumo à paz. Entretanto, a tarefa é árdua: nos primeiros dias de dezembro, o Estado já contabiliza mais de 20 homicídios, e o ritmo da violência de 2020 fica cada vez mais perto dos indicadores de 2018 – ou pode até superá-lo.