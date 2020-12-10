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Serra

Morte violenta em Jardim Carapina foi legítima defesa, diz polícia

O delegado Rodrigo Sandi Mori frisou que esta morte não teve relação com o tráfico de drogas e, após a conclusão deste inquérito policial, para ele, o marco histórico de mais de um ano sem homicídios no bairro da Serra se mantém

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 20:38
DHPP - Polícia Civil
Polícia Civil conclui inquérito Crédito: Carlos Alberto Silva
As investigações da  morte do vidraceiro Gedeir Wilker Rodrigues, de 31 anos, no último domingo (6), em Jardim Carapina, na Serra, foram concluídas pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (10). No dia do crime, o caso foi tratado como assassinato, já que Gedeir foi encontrado morto com um golpe de faca perto do pescoço, mas, de acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, após diligências e oitiva do caso foi concluído que o autor dos fatos agiu em legítima defesa.
O delegado afirmou ainda que o autor da facada, um homem de 31 anos, trabalha e nunca teve problema com a polícia, contrariamente da vítima. No dia dos fatos, a vítima saiu do forró e foi até a residência do autor querendo arrumar confusão. Chegando lá ele deu tapa no peito do tio do autor, chegou a forçar o portão para entrar na residência do autor. A todo o momento o homem pedia para a vítima ir embora, já que a vítima estava bêbada e que ninguém queria confusão no local, explicou o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
Segundo a polícia, as pessoas que estavam ao redor, tanto no quintal quanto na rua, viram a cena e ouviram o momento em que Gedeir deixou o local dizendo que voltaria armado para matar todos que ali estavam, mesmo o dono da casa pedindo calma e tentando evitar qualquer confusão em seu quintal. Às 4 horas, Gedeir retornou até a casa. 

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 Com receio de ser morto e para se defender, o autor pegou uma faca e colocou na cintura temendo por sua família e por sua própria vida. Minutos depois a vítima  simulando estar armado e começou a forçar o portão, querendo entrar. O autor pediu novamente para que ele fosse embora, mas ele forçou e conseguiu derrubar o portão. Os dois entraram em luta corporal e deu uma única facada com a intenção de se defender e fazer com que ele parasse, relatou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP Serra.  
O autor da facada compareceu à delegacia e prestou depoimento. Junto com os relatos das testemunhas, o inquérito policial foi concluído como legitima defesa. O delegado destacou que a atitude do autor comprovou que a intenção não era matar e sim se defender. Foram ouvidas oito pessoas nesse inquérito e todos confirmaram a tese da legítima defesa, disse Sandi Mori.

UM ANO SEM HOMICÍDIOS

Para o delegado, a conclusão do inquérito policial mantém o marco histórico de mais de um ano sem homicídios no bairro Jardim Carapina. O resultado foi divulgado em coletiva de imprensa, no dia 1º de dezembro, e ganhou destaque em A Gazeta.
O delegado Rodrigo Sandi Mori frisou que esta morte foi por legítima defesa e não teve relação com o tráfico de drogas. Os crimes contra a vida elucidados anteriormente e divulgados, estavam relacionados, em sua maioria, à rivalidade entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas.
Como o crime não tem relação com o tráfico, é um tipo de ocorrência que não tem como prever ou evitar. Não se trata de um crime contra a vida relacionado ao tráfico de drogas. Nós já prendemos todas as lideranças das seis organizações criminosas que atuavam em Jardim Carapina, o que trouxe a paz que a comunidade tanto almejou durante anos, finalizou Sandi Mori.

Correção

10/12/2020 - 8:34
Em versão anterior a reportagem informou que a vítima era ajudante de obras, mas a profissão correta era vidraceiro. O texto foi corrigido.

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