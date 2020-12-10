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Bairro Jaburuna

Agente da Guarda Municipal atira contra cachorro em rua de Vila Velha

A Guarda Municipal alegou que a equipe decidiu fazer o disparo para se proteger do cachorro, que seria agressivo; a família tutora do animal afirma que o cão não costuma avançar nas pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 23:00

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 23:00

Um cachorro foi baleado por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha
Um cachorro foi baleado por um agente da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Câmeras de videomonitoramento
Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha atiraram contra um cachorro na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Jaburuna, na noite desta segunda-feira (7). Um vídeo registrou o momento em que os agentes descem da viatura e um deles efetua o disparo na pata do animal.
A família que é tutora de Jubileu, como é chamado o cão, afirmou que o animal não tem costume de avançar nas pessoas e não oferecia riscos aos agentes. Além disso, ele foi adotado para fazer companhia a Brian, um garoto de 13 anos que é autista. Segundo Fabrício Santana, tio do adolescente, o animal fugiu porque alguém esqueceu o portão da casa aberto.
"Ele atravessou para o outro lado da rua e começou a brigar com outro cachorro de rua. No meio dessa briga, veio um rapaz com uma vassoura e tentou bater no cachorro, aí o animal ficou mais estressado. Logo em seguida, a Guarda Municipal estava passando e parou. O guarda já saiu com a arma em punho da viatura, já mirando o cachorro. Ele deu um tiro na coxa traseira do cachorro", disse Fabrício.
Fabrício ainda alegou que os agentes chegaram a socorrer o animal a pedido dos familiares, levando-o para um hospital veterinário particular de Vila Velha. Ele contou que os agentes, porém, foram embora sem se preocupar com a conta do atendimento prestado ao cão. Fabrício ainda reiterou que o cachorro é um vira-lata e não um Pitbull, como os guardas teriam imaginado.
"Os agentes da Guarda levaram o cachorro para um hospital veterinário de Itapuã. Meu outro sobrinho pediu para esperarem, porque queria pegar os nomes deles e a placa da viatura, mas eles foram embora. Em momento nenhum o cachorro avançou no guarda. Ele alegou que era um Pitbull, mas era um vira-lata. Ele está debilitado ainda, não se alimenta direito e talvez uma pata dele fique com sequelas. Pediram para deixar o cachorro lá por mais dois dias e a dívida pelo tratamento está em R$ 1.845", disse.

O QUE DIZ A GUARDA MUNICIPAL

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal de Vila Velha informou, por meio de nota, que os agentes efetuaram o disparo contra o animal porque, na ocasião, a equipe não possuía gás de pimenta, arma elétrica ou nenhum outro meio para conter o cachorro sem machucá-lo e proteger a integridade dos agentes. 
A guarda ainda alegou que encaminhou o animal ao hospital veterinário com segurança e que fez o boletim de ocorrência. A nota salienta, também, que "os animas são de responsabilidade dos seus donos e todos os danos por eles causados, são de responsabilidade do proprietário". Confira a nota na íntegra:
"Uma equipe da Guarda Municipal ao passar na rua Jerônimo Monteiro, foi abordada por munícipes, pois um cão da raça, aparentemente, pitbull estava agredindo violentamente outro cão de raça indefinida. Um homem tentou sem sucesso separá-los por meio de pauladas. Ao tempo da chegada da viatura nenhum responsável pelo cão havia se apresentado. Considerando que na ocasião a equipe não dispunha de gás de pimenta, tonfa, spark (arma elétrica) e nenhum outro meio apto para conter o cão sem expor a integridade da equipe e salvar o cão , o agente efetuou apenas um disparo na pata direita traseira do cão, visando garantir a segurança de todos.
Outrossim, mesmo baleado tentou outra vez agredir o mesmo cão e colocando a equipe em risco. Após poucos minutos uma senhora chegou ao local, informando ser a proprietária do cachorro e que o mesmo teria fugido de sua residência, uma vez que seu filho de 8 anos teria deixado o portão aberto. A equipe, que com toda a cautela e segurança, efetuou apenas um disparo, colocou o cachorro na própria viatura e encaminhou ao hospital veterinário. Após, a equipe confeccionou o boletim de ocorrência. Insta salientar que os animas são de responsabilidade dos seus donos e todos os danos por eles causados, são de responsabilidade do proprietário. A equipe, solucionou a situação e ocorrência, prestou socorro ao cachorro e realizou a confecção do boletim de ocorrência, conforme procedimento".

POLÍCIA CIVIL

Atualização

10/12/2020 - 11:46
Procurada para saber se seria aberta alguma investigação, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (08), na Delegacia Regional de Vila Velha, e o caso foi e foi tipificado como "Crimes Diversos: ocorrência para fins de Direito Civil, fato penal fora do âmbito de atribuições da Polícia Civil. A vítima, segundo informou a Polícia Civil,  foi devidamente orientada a procurar a Corregedoria da Guarda Municipal para maiores esclarecimentos e direitos.

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